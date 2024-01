Erstausstrahlung von One Piece im deutschen TV - An diesem Datum setzte Ruffy die Segel

Wann waren die Anfänge von Ruffy?

Mittlerweile ist One Piece ein weltweiter Hit, der schon über 1.000 Folgen hat. Doch alles hat mal klein angefangen und genau deshalb schauen wir uns die Anfänge des Animes genauer an. GamePro verrät euch, wann die allererste Folge von One Piece im deutschen TV lief. Kleiner Tipp: Es war noch später als Dragon Ball Z.

Erstausstrahlung von One Piece im deutschen TV

Ruffy erzählt Corby von seinem Traum.

Datum der Erstausstrahlung: 22. April 2003

Der Name der ersten Folge lautet Hier kommt Ruffy, der künftige König der Piraten! und beginnt mit der ikonischen Szene, in der zwei Matrosen ein auf dem Meer treibendes Fass entdecken. Darin befindet sich Strohhut Ruffy, der der zukünftige König der Piraten werden will.

Doch das Schiff der beiden Matrosen wird von Alvida und ihrer Crew angegriffen. Bei diesem Angriff lernen sich Ruffy und Corby kennen. Der Schiffsjunge verrät, dass er unfreiwillig für Alvida arbeitet. Daraufhin entbrennt ein Kampf zwischen der Kapitänin und Ruffy, der den Kampf für sich entscheiden kann. Zusammen mit Corby setzt er Segel zur nächsten Insel.

One Piece umfasst bislang 32 Arcs mit über 1.091 Folgen, die sich auf die folgenden Sagen aufteilen:

East Blue Saga

Alabasta Saga

Sky Island Saga

Water 7 Saga

Thriller Bark Saga

Summit War Saga

Fish-Man Island Saga

Dressrosa Saga

Whole Cake Island Saga

Wano Kuni Saga

Final Saga

In Japan war die TV-Premiere bereits am 20. Oktober 1999. Es hat also rund vier Jahre gedauert, bis der Anime zu uns nach Deutschland kam. Es bleibt abzuwarten, wann das Remake zu One Piece bei uns erscheinen wird:

1:25 One Piece-Remake des Anime mit erstem Trailer angekündigt

One Piece heute in Deutschland schauen/streamen

Aktuell gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um One Piece in Deutschland zu schauen. Die neusten Folgen gibt es auf dem Streaming-Dienst Crunchyroll. Mit einer Verzögerung von einer Woche gibt es zumindest den neusten Arc auf Netflix.

Allerdings fehlt hier die deutsche Synchronisation. Wollt ihr Ruffy und Co. wie damals auf RTL 2 hören, müsst ihr entweder auf die TV-Ausstrahlung bei ProSieben MAXX warten oder euch die Blu-ray- oder DVD-Sammlung zulegen.

Auf welches Jahr hättet ihr die Premiere von One Piece geschätzt?