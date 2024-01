Erstausstrahlung von Dragon Ball Z in Deutschland: An diesem Tag flimmerte die erste Folge über unsere TVs!

Kleiner Bonus-Punkt, wenn ihr noch wisst, zu welchem Introlied dieses Bild gehört!

Mit Dragon Ball hat Akira Toriyama eine der größten Manga- und Anime-Serien überhaupt geschaffen. In diesem Artikel wollen wir euch etwas in Nostalgie schwelgen lassen und verraten, wann genau die jeweils ersten Folgen von Dragon Ball und Dragon Ball Z damals ihre Premiere im deutschen TV feierten!

Erstausstrahlung von Dragon Ball im deutschen TV

Dragon Ball erzählt die Geschichte des noch kleinen Son Goku.

Datum der Erstausstrahlung: 30. August 1999 auf RTL 2

Der Titel der ersten Folge lautet das Geheimnis der Dragon Balls und stellt uns den jungen Kämpfer Son Goku vor, der allein im Wald lebt und auf Bulma trifft, die sich zum Ziel gesetzt hat, alle sieben Dragon Balls zu finden. Goku besitzt selbst eine der geheimnisvollen Kugeln und schließt sich seiner neuen Gefährtin an.

Dragon Ball umfasst insgesamt 153 Folgen, die sich in drei große Sagas aufteilen:

Pilaw-Saga

Red-Ribbon-Saga

Piccolo-Saga

Die japanische TV-Premiere von Dragon Ball erfolgte bereits im Februar 1986.

Erstausstrahlung von Dragon Ball Z im deutschen TV

In Dragon Ball Z geht die Story von Son Goku und seinen Freunden weiter, anders als der Vorgänger legt DBZ seinen Fokus auf mehr Action und brachiale Kämpfe.

Datum der Erstausstrahlung: 27. August 2001 auf RTL 2

Der Titel der ersten DBZ-Folge lautet "Ein außerirdischer Krieger" und setzt fünf Jahre nach dem Ende der Vorgänger-Serie Dragon Ball an. Son Goku ist mittlerweile erwachsen und mit Chichi verheiratet. In der ersten Episode lernen wir den gemeinsamen Sohn der beiden, Son Gohan, kennen. Außerdem erleben wir, wie eine geheimnisvolle Kapsel auf der Erde landet, die eine neue Bedrohung birgt: Radditz, den fiesen Bruder von Son Goku.

DBZ unterteilt sich in vier Sagas, aufgeteilt auf insgesamt 291 Episoden mit einer Länge von je ca. 22 Minuten:

Saiyajin-Saga

Freezer-Saga

Cell-Saga

Boo-Saga

Die finale 291. Episode "Auf ein Neues" feierte in Deutschland am 5. Juni 2002 auf RTL 2 Premiere.

Besser spät als nie: In Japan feierte DBZ übrigens bereits im April 1989 ihr Debüt, also mehr als zehn Jahre vor der deutschen Erstausstrahlung, und lief dort bis Januar 1996.

Dragon Ball heute in Deutschland schauen/streamen

Aktuell gibt es in Deutschland keine Möglichkeit, den kompletten Dragon Ball Z-Anime legal zu streamen. Auf Netflix, Amazon Prime und Co. braucht ihr deshalb gar nicht erst danach suchen.

Bislang sind die Blu-ray- und DVD-Boxen eine gute Ausweichmöglichkeit für Fans. Im Sommer 2023 kündigte Crunchyroll an, dass die originale DBZ-Serie (mit deutscher und japanischer Sprachausgabe) endlich in mehreren Blu-ray-Boxen erscheint. Die erste Volume mit 35 Episoden kommt am 23. Februar 2024 auf den Markt. Die komplette Serie ist außerdem auf DVD erhältlich.

Auch die Vorgängerserie Dragon Ball könnt ihr euch auf Blu-ray und DVD holen. Die Serie ist anders als DBZ mittlerweile komplett auf BR erhältlich und kann bei gewohnten Händlern wie Amazon erworben werden.

Hättet ihr das Jahr richtig geraten?