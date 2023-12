Das älteste Crossover von One Piece und Dragon Ball schickt Ruffy und Son Goku feiern - Kennt ihr es?

Zwei legendäre Anime-Helden trafen vor rund 17 Jahren das erste Mal aufeinander. (Quelle: Toei Animation / Crunchyroll)

Die beiden Anime Dragon Ball und One Piece gelten als echte Kultklassiker. Kein Wunder, liefen die Serien ab dem Jahr 1986 respektive 1999 im japanischen Fernsehen und legten gewissermaßen den Grundstein für den Erfolg von Anime in der westlichen Welt.

Wie für Anime meist üblich, basieren auch die beiden Erfolgsserien auf Mangavorlagen, die regelmäßig im Weekly Shonen Jump-Magazin erscheinen bzw. im Fall von Dragonball erschienen ist.

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda bezeichnet den Dragon Ball-Erfinder Akira Toriyama nicht nur als Freund, sondern auch als großes Vorbild und Idol. Für Oda dürfte also kaum ein anderer Partner für ein Crossover infrage gekommen sein, als es um eine Feier für das zehnjährige Manga-Jubiläum von One Piece ging.

Im Dezember 2006 erschien nämlich das "Cross Epoch" genannte Sonderkapitel in der Weekly Shonen Jump, welches die beiden Kulthelden Ruffy und Son Goku zusammen feiern lässt. Aber auch andere Charaktere aus One Piece und Dragon Ball werden miteinander gezeigt.

Eine Vorschau darauf gab es bereits vor einigen Jahren, als die offizielle Dragon Ball-Webseite ein erstes Bild zum Crossover geteilt hat. Inzwischen wissen wir natürlich mehr über Cross Epoch und die Abenteuer der beiden Gruppen, weshalb wir nochmal einen Blick zurück wagen wollen.

Das Crossover macht die Dragon Ball-Fighter und Strohhut-Piraten zu besten Freunden

Doch worum geht es eigentlich genau in Cross Epoch? Auf einer namentlich nicht genannten Insel wird Mr. Satan zum König ernannt, nachdem dieser die sieben Dragonballs einsammeln und sich so diesen Wunsch beim Drachen Shenlong erfüllt hat.

In den Seiten darauf folgen wir verschiedenen Paarungen dabei, wie sie sich aus unterschiedlichen Gründen auf den Weg zu einem “bestimmten Ort” machen.

Während etwa Krillin und Chopper als Zugführer ihren Dienst aufnehmen und in Richtung Insel fahren, sitzen Muten Roshi und Sanji in einem Auto. Ihr Ziel: Der Ort, an dem “besonders viele hübsche Frauen warten” – wie sollte es bei dem Duo auch anders sein?!

Piccolo und Zorro haben sich indes auf ihrem Weg verirrt und treffen nur durch Zufall auf den eingangs angesprochenen Zug. Zur gleichen Zeit fliegen Bulma und Nami in einem Raumschiff durch das Weltall, in dem sich andernorts auch Vegeta, Lysop, Trunks und Nico Robin als Quartett auf den Weg machen.

Ruffy und Goku hingegen werden einige Zeit später gezeigt und treffen auf die beiden vergleichsweise kurz geratenen Bösewichte Buggy und Pilaf, mit denen kurzen Prozess gemacht wird.

Fun Fact am Rande: In der japanischen Vertonung haben Pilaf und Buggy mit Chiba Shigeru den gleichen Synchronsprecher – die beiden Bösewichte haben auch im echten Leben also eine direkte Verbindung zueinander.

Nach dem kurzen Zwischengefecht haben unsere Helden schließlich ihr Ziel erreicht: Ein großes Festmahl, an dem alle Mitglieder der Strohhut-Crew (bis dato) und die Dragon Ball-Fighter zusammen feiern.

Ob das riesige Bankett aber ausgereicht hat, um alle satt zu machen, darf beim schier unendlichen Appetit von Son Goku und Ruffy getrost bezweifelt werden. Aber was nicht ist, kann zumindest im Anime ja noch werden. Schließlich haben die jeweiligen Regisseure Kimitoshi Chioka und Hiroyuki Sakurada weitere Crossover-Episoden nicht ausgeschlossen.

Wie sieht's mit euch aus? Kanntet ihr das Sonderkapitel 'Cross Epoch' schon? Welche Crossover wünscht ihr euch für One Piece und Dragon Ball noch und in welcher Form? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!