One Piece: Der Autor der Serie ist neidisch auf einen anderen Manga, aber auf welchen?

Welcher Manga könnte es nur sein?

One Piece ist mit über 1.000 Folgen eine der am längsten laufenden Anime- und Manga-Reihen, auch wenn es noch einige andere Anime-Serien darüber gibt. Eiichiro Oda ist der Schöpfer des erfolgreichen Mangas und für viele andere Autoren eine Inspirationsquelle.

Doch es gibt einen Manga, auf den selbst der Schöpfer eines so erfolgreichen Mangas neidisch ist. Das Kuriose: Der Manga ist zwar ein echter Geheimtipp unter Anime-Fans, dafür eher weniger bekannt und handelt von Liebe sowie Musik (via jeuxvideo.com).

One Piece: Auf diesen Manga ist Eiichiro Oda neidisch

In der japanischen Fernsehsendung „Ichiryū ga Shitto Shita Sugoi Hito“ wurde Eiichiro Oda gefragt, ob es einen anderen Manga gäbe, auf den er neidisch sein könnte. Und tatsächlich gibt es einen Manga, der Oda sofort einfiel. Und nein, es ist weder Naruto noch Dragon Ball.

Auf welchen Manga ist er neidisch? Oda nennt Your Lie in April. Dabei handelt es sich um einen Manga, in dem es um einen Pianisten und seine musikalische Karriere geht. Auch die große Liebe, Drama und Freundschaft sind Themen, mit denen sich der Manga befasst.

Laut Oda sei der Schreibstil und die Art, die Musik zu erzählen, einfach erstaunlich. Das spezielle Thema sei eines „der am schwierigsten zu schreibenden“, weshalb er den Hut vor dem Mangaka zieht.

One Piece gibt es nicht nur als Manga, sondern auch als Netflix-Serie:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Einigen Gerüchten zufolge soll Oda sogar eine Frist für die Einreichung eines One Piece-Kapitels bei seinem Verlag verpasst haben, weil er so vertieft in den Manga war.

Der Manga erschien erst im Jahr 2011, also viele Jahre nach One Piece, das sein Debüt im Jahr 1997 feierte. Mangaka Naoshi Arakawa dürfte sich darüber freuen, so ein großes Kompliment von Eiichiro Oda zu bekommen.

Darum geht es in Your Lie in April

Worum geht es im Manga? Wir begleiten das Leben des 14-jährigen Pianisten Kosei Arima. Er ist ein erfolgreicher Musiker und gewinnt zahlreiche Wettbewerbe, doch eines Tages stirbt seine Mutter und er erleidet einen mentalen Zusammenbruch.

Durch den tragischen Verlust ist es ihm nicht mehr möglich, die Klänge seines Pianos zu hören, obwohl sein Gehör sonst unbeeinträchtigt ist. Deshalb legt er seine musikalische Karriere auf Eis.

Doch eines Tages Kaori Miyazono, eine freigeistige Violinistin. Sie bringt Kosei die Musik wieder näher. Leider ist Kaori sterbenskrank und kämpft während des Mangas mit ihrer Krankheit. Der Manga endet mit einem tragischen Finale, für das ihr einige Taschentücher bereithalten solltet.

Der Manga besteht aus 11 Kapiteln, die in 22 Episoden einer Anime-Serie umgesetzt wurden. Wollt ihr euch die Serie selbst einmal ansehen, könnt ihr den Anime auf Crunchyroll schauen.

Kennt ihr Your Lie in April? Was haltet ihr von dem Anime/Manga?