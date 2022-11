One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda erklärt, wie Uta aus dem Red-Film in den Kanon passt

One Piece Red heißt der neueste Film des Manga- und Anime-Franchises für die große Leinwand. Dreh- und Angelpunkt des Streifens ist Uta, die weltberühmte Musikerin und außerdem die Tochter von Shanks ist. Wie die Figur in den Kanon und die Welt von One Piece passt, verrät der Schöpfer der Marke Eiichiro Oda selbst in einem Interview.

One Piece Red: Gehört Uta offiziell zum Kanon?

Darum geht's: Vor einigen Wochen ist der One Piece-Film Red auch in den deutschen Kinos gestartet. Darin spielt vor allem Uta eine wichtige Rolle. Die Figur wurde zunächst als mysteriöser wie unbekannter Charakter angeteast, stand aber letzten Endes sehr stark im Fokus des ganzen Films.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu One Piece Red ansehen:

1:00 One Piece Red startet am 13. Oktober in den deutschen Kinos

Bei so vielen Inhalten wie sie One Piece bietet, behalten selbst die größten Fans nicht unbedingt den vollen Überblick. Angesichts der vielen Filme, Spinoffs und Spiele wird es noch schwieriger zu unterscheiden, was nun offiziell zur Geschichte des Manga und Anime gehört und was nicht.

Gehört Uta offiziell zum Kanon? Das sagt Eiichiro Oda: In einem Interview aus Japan hat der One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda jetzt hochoffiziell bestätigt, dass Uta und die Ereignisse aus dem One Piece Red-Film tatsächlich kanon sind. Er verrät auch, dass Uta sogar schon im Manga-Kapitel 1055 zu sehen war, wenn auch nur als Schatten:

Aber das war noch nicht alles. Zusätzlich erklärt der One Piece-Erfinder auch noch, dass Uta einen großen Einfluss auf Monkey D. Ruffy gehabt habe. Ihr verdanken wir seine Liebe zur Musik und dass er sich ab und zu sogar selbst eigene Songs ausdenkt.

Uta sei auch der Grund dafür, dass Ruffy es für so wichtig hält, eine*n Musiker*in an Bord zu haben. Die könnten die Moral heben und außerdem die Abenteuer der Crew dokumentieren. Wie viele vielleicht wissen, erledigt das bei den Strohhutpiraten Brook.

Theoretisch steht einem (erneuten) Auftauchen Utas in der Manga- oder Anime-Version von One Piece also nichts im Weg. Wer weiß, vielleicht haben wir sie nicht das letzte Mal gesehen (via: Comicbook.com).

Wie hat euch der One Piece Red-Film gefallen? Was haltet ihr davon, dass Uta offiziell zum Kanon gehört?