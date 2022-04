One Piece Red: Erster richtiger Trailer enthüllt Shanks' Tochter

Für One Piece-Fans herrschen gute Zeiten: Das Franchise dreht richtig auf. Neben Manga und Anime gibt es nicht nur bald ein Kartenspiel und mit One Piece Odyssey das nächste große RPG für PS4 und Xbox, sondern bald soll erscheint auch noch ein neuer Film: Der hört auf den Namen One Piece Film: RED und hat seinen zweiten Teaser-Trailer verpasst bekommen. Nachdem im ersten quasi nur ein Blatt Papier und die Umrisse einer mysteriösen Figur zu sehen waren, gibt es jetzt endlich mehr und eine große Enthüllung.

One Piece-Film: RED – Shanks hat eine Tochter

Darum geht's: One Piece bekommt einen neuen Animationsfilm für die große Leinwand spendiert und der heißt One Piece Film: Red. Zunächst gab es nur einen kurzen Mini-Teaser zu sehen, dann ein Plakat, auf dem die mysteriöse Hauptfigur endlich ganz zu sehen war. Jetzt kommt der erste Trailer um die Ecke. Der fällt zwar immer noch sehr kompakt aus, aber bietet schon deutlich mehr Einblicke.

Seht euch hier den Teaser-Trailer Nr. 2 an:

Die Figur ist Shanks' Tochter: Der erste richtige Mini-Trailer zeigt schon sehr viel mehr, als bisher zu sehen war. Da wäre zum einen natürlich Shanks. Der taucht auch hier wieder mal nur sehr kurz auf und wir sind gespannt, ob sich das im fertigen Film ändert. Es ist auch im Anime gewissermaßen sein Markenzeichen, immer nur kleinste Stippvisiten hinzulegen. Zum anderen gibt es da natürlich auch noch Uta, bei der es sich um Shanks' Tochter handelt.

Worum geht's im Film? So ganz klar wird das leider noch nicht. Fest steht zumindest, dass Shanks' Tochter Uta die "beste Sängerin der Welt", Musikerin und offenbar ein sehr berühmter Star ist. Ihre Stimme soll außerdem irgendwie dazu beitragen, die Welt zu verändern – weshalb Fans schon rätseln, ob die Tochter von Shanks vielleicht auch über die Kraft einer Teufelsfrucht verfügt.

Außerdem war bereits auf dem ersten Plakat ein Schriftzug zu lesen, in dem Monkey D. Ruffy dazu aufgefordert wurde, sein Piratenleben an den Nagel zu hängen. Wieso genau, was es damit auf sich hat und wie das alles mit Uta zusammenhängt, werden wir wohl oder übel erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.

Habt ihr Lust auf den One Piece-Streifen? Wie findet ihr den Trailer?