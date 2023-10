One Piece ist laut Eiichiro Oda von kultigem, 'deutschen' Anime inspiriert - hättet ihr gewusst, welcher?

Bei den Abenteuern von Ruffy, Nami und Co. hat sich Eiichiro Oda bei einer Wikinger-Serie inspirieren lassen.

Auch die Schöpfer*innen der beliebsten Geschichten brauchen Inspiration - und die finden sie oft nicht unbedingt dort, wo wir sie zuerst vermuten würden. Was One Piece angeht, nennt Eiichiro Oda ganz unterschiedliche Einflüsse. Darunter ist aber auch eine Kult-Zeichentrick-Serie, die von ZDF und ORF in Auftrag gegeben wurde. Ob ihr sie wohl noch kennt?

Das ist der ZDF-Anime, von dem One Piece inspiriert wurde

Ein Video auf dem Anime-Kanal Ferus widmet sich einem von Odas unerwarteten Einflüssen, die der One Piece-Schöpfer in der Vergangenheit verraten hat: Die Kult-Zeichentrickserie "Wickie und die starken Männer", die Mitte der 70er-Jahre in Deutschland und Japan anlief.

Womöglich habt ihr Wickie als deutsche Serie im Hinterkopf, tatsächlich handelt es sich aber um eine deutsch-österreichisch-japanische Kooperation. Dahinter stecken ZDF und ORF als Auftraggeber und die Produktionsfirma Zuyio. Produziert wurde das Ganze in Japan und hatte dort in Odas Geburtsjahr Premiere. Dort hatte Wickie übrigens auch ein eigenes Eröffnungsthema.

Aber - falls ihr die Serie nie gesehen habt - worum geht's denn nun eigentlich und was sind die Parallelen? Wickie ist, wie der Name fast schon vermuten lässt, ein Wikingerjunge, der auf See zahlreiche Abenteuer erlebt.

Also gibt es zwar eine ganz grobe Überschneidung, aber es besteht doch ein gewaltiger Unterschied; schließlich sind Ruffy und Co. Piraten und die Wikinger ein Volk; wenngleich diese auch für Plünderzüge in See gestochen sind.

Welche Gemeinsamkeiten gibt es?

Spoilerwarnung: Jetzt folgen ganz leichte Spoiler zu One Piece, die aber keine Details verraten und nicht handlungsrelevant sind.

Im Video nimmt Ferus weitere mögliche Gemeinsamkeiten ins Visier, auch wenn wir dabei etwas genauer hinschauen müssen. Bei den Protagonisten gibt es keine ganz augenscheinlichen Überschneidungen. Während Ruffy ziemlich stark ist, fehlt genau das Wickie. Er rettet die "starken Männer" rund um seinen Vater nämlich hauptsächlich mit seiner Schlauheit.

Allerdings hat Wickie seinen Vater, ganz ähnlich wie Ruffy Shanks, überredet, ihn auf See mitzunehmen. Zusätzlich wurde bei One Piece noch ein kleines Easter Egg eingebaut: In einer späteren Folge wird Shanks nämlich noch mal von einem Jungen angefleht, ihn mitzunhemen und der sieht verdächtig nach einem Wikinger aus.

Zudem nennt Ferus noch weitere Geschichten aus One Piece, die von Wickie inspiriert sein könnten. Dazu zählt zum Beispiel die Story rund um die Rumbarpiraten und Baby La Boum. Auch in Wickie gibt es ein vereinsamtes Wal-Kind, dem der Wikingerjunge in einer Folge hilft.

Wusstet ihr, dass Oda Wickie und die starken Männer als Inspiration genannt hat? Und war euch klar, dass die Serie in Japan produziert wurde?