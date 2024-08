One Piece-Kapitel 1123 bestätigt das Ende der Egghead-Arc und das neue Ziel der Strohhüte

Ruffy freut sich schon auf das neue Abenteuer auf Elbaf, das ihn und seine Crew nach den Geschehnissen auf der Egghead-Insel von One Piece erwartet. (Bild: © Toei Animation)

Mit der Egghead-Arc hat One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda eine Menge Hintergrundinformationen zum Worldbuilding preisgegeben. Außerdem war die Arc voll von Höhepunkten und Wendepunkten in der Geschichte von One Piece.

Die Übertragung von Dr. Vegapunk brachte nicht nur etwas Licht ins Dunkel des Leeren Jahrhunderts, sondern enthüllte auch ein neues, aber bereits verstorbenes Mitglied der D.-Familie und mehr Informationen über Joy Boys Vergangenheit.

Die gesamte Arc erstreckt sich über bisher 65 Kapitel und scheint mit dem kommenden Kapitel 1123 den Abschluss der Egghead-Handlung zu markieren. Dabei wird auch schon das nächste Ziel der Strohhüte verraten.

Egghead-Arc ist vorbei und das nächste Ziel ist die Elbaf-Insel

Kapitel 1123 schließt nicht nur die Egghead-Handlung ab, sondern kündigt wohl auch direkt die nächste Arc in One Piece an: Elbaf. Das geht zumindest aus ersten Leaks zum kommenden Kapitel hervor, die in der Vergangenheit schon sehr verlässlich waren und sich entsprechend auch diesmal bewahrheiten dürften.

Im kommenden Kapitel wird es demnach kurze Einblicke geben, die die Folgen der Entfesselung des starken Hakis von Joy Boy zeigen, bevor es in eine Rückblende übergeht. Darin wird kurz darauf eingegangen, wie Dr. Vegapunk bereits von Yorks Verrat wusste, aber ihre Erinnerung daran gelöscht hat, damit sie selbst nichts davon erfährt. Schließlich ist sie einer seiner Satelliten.

Dann springt die Handlung wieder in die Gegenwart und es wird klar, welches Ziel die Strohhüte nach ihrer erfolgreichen Flucht vor den Fünf Weisen und der Weltregierung nun als nächstes ansteuern: Die Insel Elbaf.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spekulationen, was und wer in der Elbaf-Arc wichtig sein könnte. Auch beziehen sich diese Annahmen auf ein besonderes Strohhut-Mitglied und seinen Traum.

Lysop könnte einer der wichtigsten und bedeutendsten Charaktere in der Elbaf-Arc werden

“Zu meinem Land der Träume! Elbaf!” Lysop in Kapitel 1123

Neben dem Riesenvolk und den Strohhüten wird vor allem ein Mitglied von Ruffys Bande vielleicht eine viel wichtigere Rolle im Elbaf-Arc spielen. Lysop hat bereits in der Vergangenheit von seinem Traum gesprochen, die Heimat von Woogey und Boogey zu besuchen und dort ein wahrhaft tapferer Krieger zu werden.

Es ist also davon auszugehen, dass der talentierte Schütze der Strohhüte im Mittelpunkt der nächsten Ereignisse auf der Insel der Riesenkrieger stehen könnte.

Was wird eurer Meinung nach auf Elbaf passieren?