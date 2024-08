One Piece: Das sind die Träume jedes einzelnen Strohhut-Piraten im Überblick

Ruffy und seine Crew verfolgen ihre individuellen Träume und Ambitionen in One Piece gemeinsam als Gruppe. (Bild: © Toei Animation)

Eiichiro Oda hat mit One Piece eine große Anzahl an bunten und tiefgründigen Charakteren geschaffen. Natürlich stehen die Hauptfraktionen wie die Strohhutpiraten und deren Gegenspieler, die Weltregierung, im Vordergrund. Dabei kommt es schonmal vor, dass sich Ruffy und seine Freund*innen auf der Suche nach dem großen One Piece in Lebensgefahr begeben.

Trotz allem ist die Bande nicht aufzuhalten und ist sogar bereit für ihren Kapitän ihr Leben zu lassen. Jedes der einzelnen Mitglieder hegt einen bedeutungsvollen Traum und scheint ihn an der Seite von Ruffy erfüllen zu können, weshalb sie ihm treu zur Seite stehen. Wir haben euch die Ambitionen der Strohhüte hier einmal zusammengefasst.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu einigen Geschehnissen von One Piece, Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere und neuen Crewmitgliedern nach dem Zeitsprung.

Jinbes Ziel ist es die Diskriminierungen gegen Fischmenschen und das Meervolk zu beenden

Jinbe tritt den Strohhüten bei und wird zu einem gesuchten Piraten mit noblen Ambitionen. (Bild: © Toei Animation)

Während der gesamten Geschichte von One Piece wird deutlich, dass das Seevolk und die Fischmenschen in Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen leben. Sie werden entweder von der Weltregierung als Sklaven gehalten oder von Räubern und Gesetzlosen auf dem Schwarzmarkt angeboten.

Jinbe ist trotz seines Status als gesuchter Pirat ein ehrenhafter Mann und wünscht sich nichts sehnlicher, als dieser Ungerechtigkeit gegenüber dem Seevolk und den Fischmenschen ein Ende zu setzen.

Brook wünscht sich seinen Freund Laboon wiederzusehen

Brook liebt die Musik, aber vermisst auch seine alten Crewmitglieder. (Bild: © Toei Animation)

Als die Strohhüte auf Thriller Bark ankamen, trafen sie auf Musiker Brook. Dank seiner dämonischen Kräfte hat er seinen Tod überlebt und ist als Skelett wiederauferstanden. Leider war der Rest seiner Crew dem Fluss der Zeit zum Opfer gefallen und gestorben – bis auf ein Mitglied: den Wal Laboon.

Laboon wartet nach wie vor auf die Rückkehr von Brook und seiner Mannschaft. (Bild: © Toei Animation)

Ruffy teilte Brook mit, dass Laboon noch lebt und auf Brooks Rückkehr wartet. Da der Musiker alle seine Freunde verloren hat und nur noch Laboon von seiner Crew am Leben war, war es sein Ziel, zum Wal zurückzukehren und ihn mit seinem geliebten Freund wieder vereint zu sehen.

Franky träumt davon, dass die Thousand Sunny durch die ganze Welt segelt

Franky sorgt dafür, dass die Thousand Sunny immer im tadellosen Zustand bleibt. (Bild: © Toei Animation)

Wie sein Mentor Tom, der das Schiff für Gol D. Roger baute, möchte Franky ein Schiff bauen, das alle Meere bezwingen und die Welt umsegeln kann. Mit der Thousand Sunny will der Schiffbauer der Strohhüte ein Meisterwerk schaffen, das würdig ist, den nächsten Piratenkönig und dessen Crew durch die Welt zu tragen.

Nico Robin möchte die komplette Geschichte der Welt aufdecken

Nico Robins Wissen über die Welt und ihre Fähigkeit die Poneglyphen zu lesen ist ein wichtiger Bestand der Crew. (Bild: © Toei Animation)

Die Strohhüte treffen Nico Robin in der Alabasta-Arc, wo sie schon früh ihre Ambitionen offenbart: Das Finden und Erforschen der über die ganze Welt verstreuten Poneglyphen. Doch es geht nicht nur um die geheimnisvollen Schriften, sondern um die Enthüllung der wahren Weltgeschichte, die die Regierung verzweifelt zu verbergen versucht.

Im Egghead-Arc wurde ein Großteil der Geheimnisse der Welt in One Piece durch die Übertragung von Vegapunk enthüllt. Auch Nico Robin hat etwas über die Poneglyphen und ihren Aufenthaltsort erfahren. An der Seite von Ruffy wird sie womöglich in der Lage sein, die gesamte Geschichte der Welt zu erfahren und aufzudecken.

Tony Chopper wünscht sich der beste Arzt zu werden und alle Krankheiten zu heilen

Chopper ist nicht nur das Maskottchen der Strohhüte, sondern auch einer der besten Ärzte in der Welt von One Piece.(Bild: © Toei Animation)

Choppers Traum basiert auf dem Leben seiner zwei unterschiedlichen Mentoren Dr. Kureha und Dr. Hirilurk. Beide unterrichten das kleine Rentier im Thema Medizin und wie sie das Leben anderer Charaktere retten kann.

Als Arzt hat es sich Chopper zur Aufgabe gemacht, für jede einzelne Krankheit ein Heilmittel zu finden, koste es was es wolle. Sollten die Strohhüte durch die komplette Welt segeln und neue Methoden, Kräuter und medizinische Apparate in der neuen Welt finden, bringt das Chopper seinem Traum, der beste Arzt der Welt zu werden, ein Stückchen näher.

Sanjis Traum ist das All Blue zu finden

Sanjis kulinarischen Kochkünste sind weitaus noch nicht zu seiner Zufriedenstellung. (Bild: © Toei Animation)

Sanji ist wohl einer der besten Köche in der Welt von One Piece und auch sein Traum dreht sich ums Kochen. Genau genommen geht es um Kochzutaten. Sein Ziel ist es, das mystische All Blue zu finden und damit Zugang zu allen Fischen der Meere zu erhalten.

Mit den aktuellen Ereignissen im Egghead Arc, dass die Welt im Meer versinken wird, scheint das All Blue langsam kein Mythos mehr zu sein und Sanjis Wunsch, alle Fische der Meere zu kochen, rückt näher.

Lysop möchte ein mutiger Krieger der Meere werden

Lysops Lügen werden womöglich bald Realität. (Bild: © Toei Animation)

Seit seinem ersten Auftritt wird Lysop aufgrund seiner Ängstlichkeit als eines der schwächsten Mitglieder der Strohhüte dargestellt. Als Scharfschütze und eigentlich starker Kämpfer fehlt ihm in direkten Konfrontationen oft der Mut.

Als er jedoch auf Boogey und Woogey trifft, verkündet er seinen Traum: Er möchte die Riesen-Insel Elbaf besuchen und sich dort als wahrer Krieger beweisen. Da sich die Egghead-Arc langsam dem Ende zuneigt und Elbaf das nächste Ziel der Strohhüte sein könnte, könnte sein Traum schon bald in Erfüllung gehen.

Nami träumt davon eine komplette Weltkarte zu zeichnen

Obwohl sie Geld liebt, ist ihr Ziel jedoch die Aufdeckung und die Kartografie der ganzen Welt. (Bild: © Toei Animation)

Als Navigatorin und Kartografin ist es Namis Wunsch, die ganze Welt auf einer Karte festzuhalten. Ihr Traum ist dank Ruffys Ambitionen, Piratenkönig zu werden und die Welt nach dem großen One Piece abzusuchen, nicht nur in greifbare Nähe gerückt, sondern sie wird auch die erste Kartografin sein, die Laugh Tale womöglich in einer Karte festhalten und die Crew dorthin navigieren wird.

Zorro kämpft, um der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden

Obwohl Zorro bereits von Falkenauge trainiert wurde, konnte er sich mit seinen jetzigen Fähigkeiten nach wie vor nicht den Titel des besten Schwertkämpfers sichern. (Bild: © Toei Animation)

Von Anfang an war es Zorros Traum, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Momentan trägt Falkenauge diesen Titel. Um dieses Ziel zu erreichen, darf der talentierte Schwertkämpfer der Strohhüte keinen Kampf verlieren, bis er Falkenauge selbst besiegt hat.

An der Seite von Ruffy, wo er immer wieder auf andere starke Kämpfer*innen trifft, kann Zorro sich beweisen und seine Schwertkunst verfeinern. Eines Tages kann Zorro mit den neu errungenen Fähigkeiten dann Falkenauge im Duell um den Titel des besten Schwertkämpfers gegenüberstehen.

Ruffys Traum ist komplette Freiheit

An der Spitze und als womöglich zukünftiger Piratenkönig wird Ruffy ein gefährlicher Gegner für die Marine. (Bild: © Toei Animation)

Als Kapitän der Strohhüte ist Ruffys Traum der bedeutungsvollste für den Rest der Mitglieder, den sie auch mit ihrem Anführer teilen. Obwohl Ruffy zu Beginn ankündigte, der König der Piraten werden zu wollen, hat sich dieser Traum als weitaus tiefgründiger entpuppt, als es dem Anschein nach am Anfang aussah.

Genau genommen möchte der Strohhutpirat nicht König der Piraten werden, um Reichtum, Macht und Ruhm zu erlangen. Er möchte schlichtweg einfach der freieste Mann auf der Welt werden und sieht den Titel als König der Piraten als genau das.

Mit dem Titel wird er alles, was die Welt zu bieten hat, erforscht, gesehen und erlebt haben. Für Ruffy ist das ultimative Ziel, komplette Freiheit, alles zu tun und lassen, was er will.

Wie glaubt ihr, wird das Finale Ende von One Piece stattfinden und aussehen?