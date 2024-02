One Piece: Wer sind Boogey und Woogey – und was haben die Riesen mit dem Elbaf-Arc zu tun?

Die beiden aus dem Alabasta-Arc bekannten Riesen (Links: Woogey; Rechts: Boogey) spielen bald wieder eine Rolle. / Quelle: Crunchyroll / Toei Animation

Zwei solcher Riesen, die eigentlich auf der Insel Elbaf beheimatet sind, kennen wir bereits seit Kapitel 115 (im Anime: Folge 71). Die Rede ist von Boogey, dem roten Teufel und Woogey, dem blauen Teufel.

In der englischen Sprachausgabe werden die beiden übrigens "Brogy, the red ogre" und "Dorry, the blue ogre“ genannt.

Der letzte Auftritt der beiden Riesen ist allerdings inzwischen fast zwanzig Jahre her, die deutsche Erstausstrahlung der zugehörigen 77. Folge ist am 12. August 2003 erfolgt. Doch nicht nur deshalb sollten wir uns Boogey und Woogey noch einmal in Erinnerung rufen.

Boogey und Woogey: Ein kurzer Rückblick

Sowohl Boogey als auch Woogey stammen von der "Insel der Riesen" Elbaf und sind gleichwertige Kapitäne der Riesen-Piratenbande. Eigenen Angaben zufolge lebten sie seit mehr als 100 Jahren auf der "Little Island" genannten Insel, bevor sie in See stachen

Zwischen den beiden Giganten herrscht trotz geteiltem Kapitänsposten zudem eine Rivalität, die in all der Zeit von insgesamt 73.466 Duellen geprägt war. Damit sollte die Person bestimmt werden, die als einziger Kapitän nach Elbaf zurückkehren durfte – und jedes Mal ging der Zweikampf unentschieden aus.

Über 73.000 Duelle hat es zwischen Boogey und Woogey gegeben - jedes Mal ohne Sieger. / Quelle: Crunchyroll / Toei Animation

Auf ihrer Reise nach Alabasta traf die Strohhutbande (damals bestehend aus Ruffy, Zorro, Nami, Lysop, Sanji und Vivi) auf die beiden Riesen und wurde Zeuge des 73.467sten Duells.

Dieser Kampf wurde allerdings von der Baroque-Firma manipuliert (die in Form von Mister 3 und seiner Partnerin Miss Goldenweek sowie Mister 5 und seiner Partnerin Miss Valentine anwesend war), sodass Boogey als "Gewinner" hervorging.

Die Einflussnahme der Baroque-Agenten wurde schnell ersichtlich, und nach einem kurzen Gefecht konnten die Strohhutpiraten diese in die Flucht schlagen. Im Anschluss legten Boogey und Woogey das Streitbeil (vermeintlich) bei und halfen Ruffy und seiner Crew, von Little Island loszukommen.

Spoilerwarnung: Die nächsten Absätze behandeln die jüngsten Manga-Kapitel - von Ch. 1.076 bis 1.106.

Die Ankunft der Riesen auf Egghead läutet den nächsten Arc ein

In Mangakapitel 1.106, das am 4. Februar erschienen ist, wird das Mysterium gelöst, das sich im vergangenen Kapitel aufgetan hat: Wer hat die Marineschiffe aufgehalten, welche damit beauftragt waren, alle Flüchtenden von der Egghead-Insel zu stoppen?

Immerhin kam der Befehl, "keine Überlebenden zu hinterlassen" von Jaygarcia Saturn, einem der fünf ranghöchsten Autoritäten der Weltregierung – entsprechend dürfte einiges an Militärkraft hinter den Marineschiffen gesteckt haben.

Wie sich herausstellte, waren es Boogey und Woogey mit ihrer Flotte an Riesen, die für die Rettung der Flüchtlinge verantwortlich sind. Wenige Kapitel zuvor konnten wir beide an der Seite von Shanks sehen, der sein Lager wohl in Elbaf aufgeschlagen hat.

Damit dürfte auch feststehen, wohin die Reise nach dem Egghead-Arc geht: Schon länger wird Elbaf als nächstes Ziel der Strohhutpiraten diskutiert.

Mit den beiden Riesen, mit denen Ruffy & Co. eine Freundschaft pflegen, hätten sie einen perfekten Begleitschutz, um von der Egghead-Insel zu fliehen und den Weg auf die Insel der Riesen zu finden.