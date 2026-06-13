One Piece: Leaks zu Kapitel 1.185 geben einen Hinweis, woher Brooks Riss im Schädel wirklich stammt

Bei jedem Auftritt von Brook zu sehen: der Riss im Schädel. Das neue One Piece-Kapitel deutet dessen Herkunft an. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Nach der einwöchigen Pause des One Piece-Mangas sind wieder die ersten Leaks zu Kapitel 1.185 aufgetaucht, die die aktuelle Rückblende im Elban-Arc nahtlos fortsetzen. Dabei geht es auch um ein Merkmal von Strohhutpirat Brook, das jetzt etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.185 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 24. Mai 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

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Was der Esperia-Rückblick zeigt

One Piece-Kapitel 1.185 setzt laut den über den X-Account pewpiece verbreiteten Leaks Brooks Vergangenheit fort. Dabei geht es unter anderem um seine Zeit am Hof von Esperia, das gegen Ende in Flammen aufgeht, nachdem sich Herrscher Reuven der Weltregierung widersetzt hat. In diese Katastrophe ist auch Brook verstrickt.

Genau hier setzt die Theorie an: Der Riss in Brooks Schädel – heute eines seiner auffälligsten Merkmale – könnte seinen Ursprung in dieser Schlacht haben. "TheWillOfMarco" verweist dabei auf den Bildausschnitt, der den Sprung im Schädel zeigt:

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Brook mit 90 Jahren: Ein Kämpfer aus einer anderen Ära

Der Punkt, der die Theorie für viele rund macht: Brook ist 90 Jahre alt, vor rund 50 Jahren gestorben und durch die Yomi Yomi no Mi – dabei handelt es sich um eine Teufelsfrucht, die seine Seele in den Körper zurückholte – als Skelett wiederauferstanden.

Damit kämpfte Brook gegen Mächte, lange bevor die Strohhüte überhaupt geboren waren. TheWillOfMarco nennt in diesem Kontext die Marine, die Heiligen Ritter und womöglich sogar die Fünf Weisen der Weltregierung oder Imu – auch wenn der letzte Punkt reine Spekulation bleibt.

Bestätigt ist das natürlich noch nicht. Zudem müssen wir uns noch ein wenig bis zur tatsächlichen Auflösung gedulden: Nach Kapitel 1.185 legt der One Piece-Manga erneut für mindestens eine Woche eine Pause ein.

Glaubt ihr, dass Brook seinen Schädelbruch in der Schlacht um Esperia bekam – und gegen wen kämpfte er dort wohl wirklich?