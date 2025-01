One Piece-Leak enthüllt nach 7 Jahren die Identität des "Zwillingsbruders" von Shanks und er gehört zu einen der mächtigsten Fraktionen der Welt

Das neue One Piece-Kapitel 1137 verrät laut Leaks endlich mehr zu dem Mann, der wie Shanks aussieht.

Eigentlich müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden, ehe das neue Kapitel 1137 von One Piece erscheint. Aber schon jetzt gibt es erste Leaks zu den kommenden Inhalten. Und darin steckt diesmal ein besonders interessantes Detail: Damit kennen wir nämlich endlich die Identität des mysteriösen Mannes, den viele Fans für den Zwillingsbruder von Shanks halten.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel schreiben wir über Leaks zum kommenden Manga-Kapitel 1137. Auch wenn ihr Leaks wie immer mit Vorsicht genießen solltet, verraten sie doch womöglich einige Plotpunkte.

One Piece Kapitel 1137 enthüllt wohl endlich, wer der Mann ist, der wie Shanks aussieht

Die Leaks zum neuen Kapitel stammen von X/Twitter-User pewpiece, der bereits in der Vergangenheit regelmäßig die Inhalte der kommenden One Piece-Kapitel korrekt geleakt hatte.

In der groben Zusammenfassung des Users zu Kapitel 1137 steckt vor allem ein interessantes Detail: Demnach tritt hier ein Mann auf, der wie der Pirat Rothaar-Shanks aussieht – allerdings ohne die drei Narben, die Shanks über dem linken Auge hat und stattdessen mit langen Haaren.

Zusätzlich wird auch die Identität des mysteriösen Mannes im neuen Kapitel wohl enthüllt: Es handelt sich nämlich demnach um Figarland Shamrock, den Anführer der göttlichen Ritter und Sohn von Weltaristokrat Figarland Garling.

Das ist nicht der erste Auftritt des Shanks-Doppelgängers. Bereits in Kapitel 907 war scheinbar Shanks im Gespräch mit den Gorosei zu sehen, aber Fans merkten schnell, dass es dort einige Ungereimtheiten gab:

Damals war allerdings noch nicht komplett klar, ob es sich hier wirklich um zwei Personen handelt, die sich einfach sehr ähnlich sehen, oder ob Shanks womöglich in Wahrheit ein Verräter ist. Der Leak zum neuen Kapitel scheint diese Frage jetzt ziemlich eindeutig zu beantworten. Es scheint also tatsächlich so, als wäre Figarland Shamrock der Bruder oder zumindest ein enger Verwandter von Shanks.

Auch sein Name könnte eine weitere langjährige Fan-Theorie bestätigen: Nämlich dass Shanks mit Figarland Garling, dem Champion von God Valley und Oberbefehlshaber der göttlichen Ritter, verwandt ist.

Die Theorie geht darauf zurück, dass Garling beim God Valley-Vorfall anwesend war und Shanks als Baby genau dort von Gol D. Roger gefunden wurde – es scheint also durchaus möglich, dass er hier damals von seinem Bruder getrennt wurde, wodurch die beiden so unterschiedlich aufwuchsen.

Bestätigt ist das bislang natürlich noch nicht, aber die neuen Hinweise wirken zumindest stimmig mit bisherigen Theorien. In den nächsten Tagen werden vermutlich noch weitere Leaks zum kommenden Kapitel 1137 ans Licht kommen und uns vielleicht weitere Details verraten.

Glaubt ihr an die Theorie mit Shanks' Zwillingsbruder oder steckt eurer Meinung nach noch etwas anderes dahinter?