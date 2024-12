One Piece: Leaks zu Kapitel 1134 deuten darauf hin, dass eine beliebte langjährige Fan-Theorie zu Shanks wahr sein könnte

Wir erfahren bald mehr über Shanks - zumindest wenn wir neuen Leaks und Fan-Theorien glauben können.

Eine der größten Stärken von One Piece ist das gelungene Worldbuilding. Mangaka Eiichiro Oda hat ein Händchen dafür, anhand kleinster Details spätere Wendungen im Verlauf der Handlung anzudeuten.

Was die Leser*innen des Mangas fesselt, sorgt aber auch gleichzeitig für die wildesten Fan-Theorien, weil eben jede unscheinbare Kleinigkeit sich als wichtig herausstellen kann.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel besprechen wir Leaks zum Manga-Kapitel 1134 im Zusammenhang mit einer Fan-Theorie. Auch wenn ihr Leaks immer mit Vorsicht betrachten solltet, könnten sie euch womöglich einiges zum kommenden Kapitel verraten.

Manga-Leaks deuten auf Fan-Theorie zu Shanks hin

Um welche Leaks geht’s? Auf X, ehemals Twitter, hat der User sowie mehrfache Leaker @ScotchInformer eine Zusammenfassung zum kommenden Kapitel 1134 geteilt. Dabei soll gegen Ende des Kapitels ein magischer Kreis auftauchen, aus dem eine Person schreitet, die wie Shanks aussieht.

Wichtig für die Theorie ist dabei, dass die Person im Leak nicht als Shanks bestätigt wird. @ScotchInformer schreibt hingegen, dass es sich um dieselbe Person wie in Kapitel 907 handelt, die mit den Gorosei über einen bestimmten Piraten sprechen wollte.

Hat Shanks einen Zwillingsbruder?

Dass die Person, die am Ende von Kapitel 1134 aus einem magischen Kreis schreiten soll, wie Shanks aussieht, erinnert Fans direkt an die langjährige Fan-Theorie, laut der Shanks einen Zwillingsbruder haben soll.

Die Hinweise: In Kapitel 907 spricht Shanks mit den Gorosei, wobei nur seine rechte Gesichtshälfte – also die ohne Narbe – zu sehen ist. Im japanischen Original soll Shanks außerdem in der Höflichkeitsform mit den Gorosei sprechen, was der Pirat selbst bei anderen mächtigen Personen wie Whitebeard oder Senghok nicht getan hat.

Einen weiteren Hinweis soll Oda selbst im Rahmen eines Fan-Interviews im Jahr 2019 gegeben haben, das Artur von Library of Ohara übersetzt hat.

Als die Fans sich damals danach erkundigt haben, ob Shanks durch das Fehlen seiner Narbe in manchen Panels oder seinem schnellen Erscheinen bei der Schlacht auf Marineford eigentlich zwei Personen sei, wurde die Antwort im Video mit dem Vermerk zensiert, dass wir daraus eigene Schlüsse ziehen sollten. Der entsprechende Abschnitt endete dann mit einer Bemerkung seitens Oda, dass er gelegentlich vergesse, Narben zu zeichnen.

Für einige Fans war das damals Anzeichen genug, um eine andere Person als Shanks in Kapitel 907 zu vermuten. Durch das identische Aussehen des Charakters könnte es sich dabei um den noch nie vorgestellten Zwillingsbruder von Shanks handeln, der Teil der Ritter der Götter sein soll.

Wir erinnern: Die Ritter der Götter gehören zu den Weltaristokraten, haben aber gleichzeitig auch mehr Macht als sie. So hat etwa das bisher einzige bekannte Mitglied und Oberbefehlshaber Sankt Figarland Garling einen anderen Weltaristokraten für sein Fehlschlagen hingerichtet.

Durch die Verbindung zu den Weltaristokraten vermuten Fans also, dass Shanks sowie sein Zwillingsbruder selbst Teil der Gruppierung waren, ehe Gol D. Roger Shanks in God Valley aufgegabelt und in seine Piratenbande aufgenommen hat. Das solle die Trennung und die unterschiedliche Positionierung der beiden Brüder erklären.

An der Stelle erinnern wir euch nochmals daran, dass ihr die Fan-Theorie mit Vorsicht genießen solltet. Obwohl die aktuellen Leaks wieder potenzielle Hinweise dazu liefern, wurde im offiziellen Manga bisher nicht bestätigt, dass Shanks einen Bruder hat. Überhaupt ist die Anzahl an Hinweisen dazu überschaubar und teilweise an den Haaren herbeigezogen.

Das führt auch dazu, dass genügend Fans die Theorie auch nicht ernst nehmen und darüber ihre Witze reißen. Ob sie nun stimmt oder wir weiterhin im Dunkeln tappen, wird sich in den kommenden One-Piece-Kapiteln herausstellen.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Denkt ihr, es ist was dran an der Theorie, dass Shanks einen bösen Zwillingsbruder hat?