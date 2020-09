1997 startete der One Piece Manga, der so langsam sein Ende finden soll - Genauer gesagt in fünf Jahren, wie der Erfinder Eiichiro Oda selbst noch einmal bestätigte. Im SBS Vol. 97 (Shitsumon o Boshu Suru), eine Seite im Manga, in der Oda Fragen von Fans beantwortet, ging er noch einmal auf das Ende von One Piece ein (via Comicbook).

One Piece-Erfinder Oda bestätigte das Ende

Über das Ende von One Piece wird viel spekuliert. Wann die Geschichte endet, wurde jetzt noch mal von Oda selbst klargestellt. Auf die Frage hin, ob er in fünf Jahren wirklich damit aufhört, One Piece fortzuführen, antwortete er im SBS mit "Korrekt" und fügte dem hinzu, dass der interessante Teil von Ruffys Abenteuer, also die Geschichte darum, was das One Piece ist, zum Abschluss kommen wird. Darüber hinaus teaste er den Fortlauf der Geschichte an, die sich aktuell im Wa No Kuni Arc befindet:

"Die Dinge in Wa No Kuni heizen sich gerade auf, aber wenn Ruffy dort sicher und gesund rauskommt, wird dies zu einer globalen Entwicklung führen, einer aufregenden Geschichte, die noch niemand gelesen hat. Ich werde die "größte Schlacht" der One Piece-Geschichte zeichnen."

Der Manga hat damit ein absehbares Ablaufdatum und wird noch eine Schlacht bieten, die alle anderen in den Schatten stellen wird.

Immerhin können sie sich jetzt auf das Ende vorbereiten, was auch Odas Intention hinter seiner Antwort war. Allzu lange kann es demnach aber nicht mehr dauern, bis Ruffy und seine Crew das besagte One Piece finden. Die Diskussion unter den Fans, ob das vor dem großen Endkampf passiert, oder eher danach, wird solang weitergehen.

Bis die Geschichte von Ruffy und den Strohhut-Piraten wirklich abgeschlossen ist, könnte die Crew sogar noch ein weiteres Mitglied begrüßen:

Was denkt ihr über das Ende von One Piece?