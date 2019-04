Der One Piece-Anime feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag. Zu diesem Anlass planen die Macher etwas ganz Besonderes. Der allererste Prototyp der Geschichte rund um Monkey D. Ruffy und Co. soll nun ebenfalls verfilmt werden. Das bedeutet, dass die ursprüngliche Manga-Vorlage namens "Romance Dawn" noch dieses Jahr als eigener Anime-Film ausgestrahlt wird.

Vor One Piece kam Romance Dawn, aber was ist das?

Romance Dawn ist der Ursprung: Romance Dawn wurde 1996 zum ersten Mal veröffentlicht und erzählt die Geschichte des jungen, aufstrebenden Piraten Monkey D. Ruffy. Aus dieser Prototyp-Version hat sich später One Piece entwickelt.

Schöpfer Eichiro Oda hat gleich zwei separate Piraten-Storys gezeichnet, die als Romance Dawn veröffentlicht wurden. Beide wurden nachträglich erneut veröffentlicht, und zwar in den One Piece Red und Wanted-Büchern. Die erste Manga-Ausgabe von One Piece hieß ebenfalls Romance Dawn.

Worum geht's? Monkey D. Ruffy schippert in seiner kleinen Nussschale übers Meer, trifft auf Piraten und übernimmt direkt deren Schiff. Im ersten Hafen wird er dann natürlich für den Piraten-Kapitän des Schiffs gehalten und in einen Hinterhalt gelockt.

Es gibt viele Parallelen, aber auch viele Unterschiede: Das meiste aus dem Ur-Manga wurde übernommen. Zum Beispiel tritt Shanks bereits auf und der Strohhut spielt auch schon eine Rolle. Allerdings sehen wir Ruffy am Schluss sogar als Erwachsenen, was in One Piece noch nie passiert ist.

One Piece

Ruffy gehört jetzt (fast) zu den ganz Großen

Romance Dawn kommt noch 2019 als eigene Anime-Verfilmung

Ausstrahlung zum Jubiläum im Oktober: Auf der offiziellen Webseite von One Piece kündigen die Macher an, dass Romance Dawn zur Feier des 20-jährigen Jubiläums vom One Piece-Anime als Film erscheint.

Wann genau? Die Neuauflage der Ur-Version läuft dann am 20. Oktober genau zu dem Zeitpunkt, an dem sonst immer die neueste One Piece-Folge kommt.

Auch in Deutschland? Ob, wie und wann das Ganze dann irgendwann auch in Deutschland ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Falls es eine Synchronisation davon gibt, dürfte es aber noch eine ganze Weile dauern.

Um die Verwirrung um die ganzen unterschiedlichen Manga- und Anime-Fassungen komplett zu machen, sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass die Romance Dawn-Mangafassung aus dem One Piece Red-Buch 2008 bereits als Anime erschienen ist.

Verfolgt ihr die aktuellen Folge der One Piece-Animeserie? Kennt ihr Romance Dawn schon?

