One Piece auf Netflix: So stark ist Erfinder Eiichiro Oda bei der Live Action Serie involviert

Netflix arbeitet an einer One Piece-Serie mit echten Schauspieler*innen. Da solche Verfilmungen bekannter Anime-, Manga- oder Comic-Reihen immer so eine Sache sind, bleiben viele Fans natürlich argwöhnisch. Kein Wunder, wenn wir uns zum Beispiel Cowboy Bebop ansehen. Aber bei One Piece soll alles anders werden und Erfinder sowie Zeichner des Originals Eiichiro Oda soll nicht nur nebenbei involviert sein.

Oda befasst sich bei Netflix' One Piece-Serie offenbar mit jedem Detail

Gute Neuigkeiten: Falls ihr zu den Fans gehört, die sich ein bisschen vor einer Live Action-Adaption von One Piece fürchten, können wir euch vielleicht ein paar Ängste nehmen. Zumindest erklärt Netflix-Executive Ted Biaselli in einem Interview mit The Gayest Episode Ever jetzt, wie stark Eiichiro Oda an dem Projekt beteiligt ist – und das ist offenbar sehr stark.

Mit jedem kleinen Detail soll sich der Erfinder des Mangas beschäftigen. Netflix arbeite direkt mit ihm zusammen und wolle die Vision des Schöpfers umsetzen. Der habe wiederum noch nie im Fernseh-Bereich gearbeitet, was zu einem vielfältigen Hin und Her führe. Insbesondere im Hinblick darauf, was bei Live Action-Serien funktioniert und was nicht. Andererseits sei es auch schon zu Situationen gekommen, in denen Eiichiro Oda Netflix erklärt habe, der gesamte Sinn und Zweck einer Szene sei gar nicht verstanden worden.

Das alles nennt der Netflix-Executive gegenseitige Bildung und offenbar sind beide Seiten bisher zufrieden damit. Die enge Zusammenarbeit erfordere viele Online-Meetings, die aufgrund des Zeitunterschiedes zwischen Südafrika (wo die Dreharbeiten stattfinden) und Japan eine weitere Herausforderung darstellen.

Hier könnt ihr übrigens schon einmal einen ersten Blick auf einen Teil des Sets der Netflix-Version von One Piece werfen:

1:59 One Piece: Netflix enthüllt einen ersten Blick auf das Set der Serie

Wann geht's los? Einen genauen Starttermin für die kommende Netflix-Serie gibt es leider noch nicht. Die Dreharbeiten dauern wohl noch an und frühestens dürfte das Ganze Ende 2023 an den Start gehen. Alle Infos zu Cast, Story und mehr findet ihr in unserer GamePro-Übersicht.

Wie klingt das für euch? Habt ihr Vertrauen in die Netflix-Adaption, wenn Eiichiro Oda so viel daran mitwirkt?