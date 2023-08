One Piece: „Die perfekte Besetzung“ - Ruffy-Darsteller besucht Manga-Studio und erobert Herzen der Fans

Iñaki Godoy ist für viele Fans der perfekte Ruffy.

Schon am 31. August startet die Live-Action-Adaption des Animes One Piece exklusiv auf Netflix. Fans können in der ersten Staffel die Anfänge der Strohhutpirat*innen bis zum Arlong Park Arc erleben.

Ruffy wird in der Serie von Iñaki Godoy verkörpert. Der Schauspieler hatte nun die Gelegenheit, nach Japan zu reisen und dort die Büroräume des Manga-Herausgebers Shueisha zu besuchen. Mit seinem Besuch erntet er viel Sympathie bei den Fans.

Ruffy-Schauspieler besucht Verlag des One Piece-Mangas

Iñaki Godoy trifft auf Hiroyuki Nakano, den Chef-Redakteur von Weekly Shonen Jump. In diesem Magazin erscheint (fast) jede Woche das neuste Kapitel des One Piece-Mangas.

Nachdem Godoy ihm erklärt, wie glücklich er ist, Ruffy zu verkörpern, bekommt er das wohl größte Kompliment des Chef-Redakteurs:

Du bist der echte Ruffy.

Godoy fasst sich sichtlich gerührt ans Herz und umarmt den Chef-Redakteur herzlich. Neben dem Aufeinandertreffen ist der junge Schauspieler beeindruckt von dem vielen Merchandise, das im Studio herumsteht. Ein großes Plüsch-Exemplar der Gum-Gum-Frucht hat es ihm besonders angetan.

Das komplette Video von seinem Studiobesuch könnt ihr euch auf dem Kanal von Netflix Japan anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Godoy erntet Sympathie, aber wird er Ruffy auch gut verkörpern? In der Kommentarspalte des Videos stimmen viele Fans mit der Meinung von Chef-Redakteur Nakano überein. Sie finden Godoy äußerst charmant und können verstehen, wieso One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda ihn in der Rolle von Ruffy gesehen hat. Godoy sei nämlich schon im Alltag Ruffy (oder zumindest im Netflix-Video).

Andere User schreiben, dass sie hoffen, Godoy würde viel Lob für seine Arbeit bekommen. Sie könnten spüren, wie ehrlich und wie verliebt er in seine Arbeit sei. Wie gut er die Rolle tatsächlich verkörpert, werden wir natürlich aber erst selbst beurteilen können, sobald die Netflix-Serie am 31. August erschienen ist.

Einen Vorgeschmack von Godoy als Ruffy könnt ihr bekommen, wenn ihr euch den folgenden Netflix-Trailer zur One Piece-Serie anschaut:

3:07 One Piece: Zweiter Netflix-Trailer zeigt uns mehr Story und Charaktere der Live-Action-Serie

Godoy erhielt außerdem die Gelegenheit, die ersten Original-Zeichnungen von Eiichiro Oda aus dem Jahr 1997 zu bestaunen. Zu der Zeit war Godoy nicht einmal geboren, wie er verrät: Der Schauspieler ist nämlich zarte 19 Jahre alt.

An der Geschichte von One Piece findet er ebenfalls Gefallen: Er mag an der Story, dass sie mit Freundschaft, Mut und Träumen wichtige Inhalte vermittelt und Ruffy der Inbegriff dessen ist, an seine Träume zu glauben.

Seht ihr ebenfalls ein wenig von Ruffy in Iñaki Godoy? Oder hättet ihr einen anderen Schauspieler passender gefunden?