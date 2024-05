One Piece Staffel 2: Neues Bild vom Netflix-Set aufgetaucht und es teast eine wichtige Piratencrew an

Das neue Schiff verrät, welche Piraten es in Staffel 2 zu sehen gibt.

Nach dem großen Erfolg der 1. Staffel zu One Piece geht es für Ruffy und seine Crew auch in der Netflix-Serie auf zu neuen Abenteuern. Die Macher der Show kündigten nämlich eine 2. Staffel an, in der die Manga-Vorlage weiter umgesetzt wird. Demnach wissen wir bereits, wo es für Ruffy und Co. als Nächstes hingeht.

Es wird dabei natürlich neue Orte und Charaktere zu sehen geben. Ein Set-Foto teast bereits an, welche Piratencrew wir das erste Mal im Live-Action-Format zu sehen bekommen.

Vorsicht: In diesem Artikel gibt es einen Spoiler zur besagten Piratencrew und was Fans in Staffel 2 von One Piec erwarten können.

One Piece: Auf diese neue Piratencrew treffen wir

Was ist auf dem Foto des Sets zu sehen? Auf dem Foto ist ein riesiges Schiff zu sehen. Vorne hat es einen Schädel mit Hörnern als Galionsfigur. Dahinter befindet sich ein weiteres Paar Hörner. Das Schiff könnt ihr auf folgendem Tweet von OP_Netflix_Fan sehen:

Das Foto wurde in Kapstadt in Südafrika geschossen. Dort fanden schon die Dreharbeiten zu Staffel 1 von One Piece statt. Deshalb ist es äußerst wahrscheinlich, dass das Schiff zur Live-Action-Adaption gehört.

Um welche Piratencrew geht es? Das Schiff gehört der Rumba-Piratenbande. 50 Jahre vor den Ereignissen von One Piece begegnete die Piratenbande dem kleinen Wal La Boum. Als die Piraten den Wal verließen, versprachen sie ihm, zurückzukehren und ihn zu besuchen.

Doch mittlerweile wissen wir, dass die Piratenbande verstorben ist. Brook, der Musiker der Strohhutbande, war Mitglied der Rumba-Piraten und musste miterleben, wie all seine Freunde starben. Er selbst entkam dem Tod nur, weil er von der Yomi-Yomi-Frucht aß.

Wieso taucht das Schiff auf, wenn es vor 50 Jahren auf den Wal traf? Womöglich gibt es das Schiff in einer Rückblende zu sehen. Ruffy und seine Crew treffen nämlich auf den Wal und bekommen seine traurige Hintergrundgeschichte von Krokus, dem Leuchtturmwächter, erzählt.

Das bedeutet auch, dass wir womöglich Brook zu sehen bekommen, wie er gelebt hat.

Bislang haben die Strohhutpiraten es im Manga mit Brook noch nicht geschafft, La Boum erneut zu besuchen. Doch wer weiß, wann ihre Suche nach dem One Piece ein Ende finden wird.

Was haltet ihr von dem Schiff? Auf welche Piratencrew freut ihr euch in Staffel 2?