One Piece-Fans fordern diesen Charakter als neues Strohhutbanden-Mitglied

Der One Piece-Anime hängt dem Manga naturgemäß immer etwas hinterher. Aber umso größer ist bei vielen Fans dann die Freude, die coolsten Momente aus dem Manga noch einmal in Bewegung und Farbe sowie mit Sound präsentiert zu bekommen. Manchmal erhalten Charaktere, Augenblicke und Szenen so nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit, als es im Manga der Fall war. Das gilt auch für die neueste Episode, die eine ganz bestimmte Figur in den Mittelpunkt gestellt hat. Was wiederum bei vielen Fans dafür sorgt, dass sie sich diesen Charakter als neues Mitglied der Strohhutpiraten-Bande wünschen.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

One Piece: Nach der neuesten Episode wollen Fans Yamato in der Strohhutpiraten-Bande

Darum geht's: In der neuesten Anime-Folge gab es ein komplettes Segment, das sich nur um Yamato gedreht hat. Das Kind von Kaido ist der wohl größte Fan des Samurai Kozuki Oden und hat sich nach dessen Tod kurzerhand überlegt, er zu werden. Seitdem bezeichnet Yamato sich als Kaidos Sohn und wird auch von vielen anderen Figuren mit männlichen Pronomen angesprochen. Yamato hatte sich mit Kaido zerstritten und musste so fast das gesamte Leben in Gefangenschaft verbringen, Grund genug also, sich Monkey D. Ruffy im Kampf gegen Kaido anzuschließen.

Der Anime hat die Figur noch einmal sehr stark in den Mittelpunkt gestellt, dessen Beweggründe erklärt und emotional sehr viel greifbarer gemacht. Was bei vielen Fans starke Emotionen und die Hoffnung auslöst, dass Yamato nach dem Sieg über Kaido womöglich das 11. Mitglied der Strohhut-Piratenbande werden könnte (oder 14., je nachdem, ob die Schiffe und Vivi mitgezählt werden).

Es würde auch wirklich gut passen. Immerhin musste Yamato lange quasi versklavt und in Gefangenschaft leben. Monkey D. Ruffy hat nun aber die Macht des Sonnengottes Nika, der als Befreier aller Versklavten gilt. Wenn Yamato sich Ruffy anschließt, würde das also doppelt und dreifach Sinn ergeben.

Selbstverständlich wird die Debatte rund um weitere Mitglieder der Strohhutpiraten unter Fans sehr gespannt geführt und es gibt viele verschiedene mögliche Interpretationen:

Währenddessen wurde im Manga jetzt gerade erst eine weitere überraschende Enthüllung präsentiert: Offenbar hatte der legendäre Piratenkönig Gol D. Roger gar keine Teufelsfrucht-Fähigkeiten, sondern war einfach so und ohne eine der Früchte verdammt stark und mächtig. Mehr dazu lest ihr in diesem GamePro-Artikel.

Findet ihr, Yamato sollte zu den Strohhutpiraten dazu stoßen? Falls nicht, wer dann?