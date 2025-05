One Piece: Oda gibt zu, dass er vor einem großen Kampf einfach immer alle wichtigen Infos im Fan-Wiki nachliest

Manchmal muss der Mangaka selbst auch einmal irgendwo nachschlagen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda hat mit One Piece eine unglaublich große Welt und daher eine Vielzahl an Haupt- und Nebenfiguren erschaffen. Dabei kommt es auch schon mal vor, dass der Mangaka selbst nicht mehr so ganz den Überblick über all die Fähigkeiten, Kampftechniken und Teufelskräfte seiner Figuren hat.

In einem alten Kommentar enthüllte Oda, dass er vor jedem großen Kampf in der Geschichte in einem ganz bestimmten Fan-Wiki nachschlägt, damit er auch nichts vergisst: Das Online Fan-Wiki von One Piece zu allen Charakter-Fähigkeiten und -Kampftechniken.

Selbst der legendäre One Piece-Schöpfer muss auch mal nachschlagen

Eiichiro Oda ist unter Fans bekannt für seine Liebe zum Detail, sein Talent, zukünftige Plot-Twists mit kleinen versteckten Hinweisen bereits Jahre zuvor anzukündigen und wie er immer wieder die Stärken und Schwächen seiner Figuren in der Geschichte ausschöpft.

Das kann natürlich bei so vielen Charakteren über die Jahre etwas unübersichtlich werden. Die Story von One Piece zieht sich immerhin auch bereits über 28 Jahre. Da ist es unvermeidlich, dass sich eine enorme Anzahl an Charakteren in der Geschichte ansammelt.

Um den Überblick über so viele Charaktere zu behalten, muss auch Eiichiro Oda deshalb manchmal schummeln. 2020 hat er in der 27. Ausgabe des Shonen Jump-Magazins zugegeben, welches “Regelwerk” er immer vor einem großen Kampf als Hilfsmittel nutzt: Das Fan-Wiki zu allen Techniken und Fähigkeiten aus One Piece.

“Es gibt etwas, ohne das ich nicht leben kann, bevor ein großer Kampf ausbricht – und das ist die Online-Datenbank aller Charakter-Techniken. Danke!”

Fans sind stolz darauf, dass sie Eiichiro Oda bei seiner Arbeit an One Piece helfen können

Unter dem 5 Jahre alten Reddit-Beitrag, in dem Eiichiro Odas Aussage zum Fan-Wiki veröffentlicht wurde, zeigt sich die One Piece-Community stolz auf ihre fleißige Arbeit an den Wikis. Auch heute noch wird immer wieder darüber gescherzt, wie sich Oda an den Nachschlagewerken bedient, wie der X-User OpdaiIy mit einem Post vom 15. April zeigt:

Immerhin hilft diese Sammlung von spezifischen One Piece-Informationen dem Mangaka ebenso wie den Fans, wenn sie ihre Erinnerungen an bestimmte Charaktere oder Geschehnisse in One Piece auffrischen wollen.

Das erlaubt es Oda auch, in seiner Geschichte einheitlich zu bleiben, sollte er sich selbst einer Sache nicht mehr so sicher sein. Der Mangaka kann sich dann auf das Wesentliche in der Story konzentrieren und Fans profitieren wiederum von einer interessanten Arc mit neuen Informationen, die sie dann in ihren Wikis wieder ergänzen können.

Welche Charaktere abseits der Strohhüte sind eure Favoriten und welcher Kampf aus One Piece ist euch besonders im Kopf geblieben?