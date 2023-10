Diese limitierte One Piece-Uhr in Ruffys Gear 5-Design ist ein echter Hingucker – aber kein Schnäppchen

Die One Piece x Seiko-Uhr. Schick, oder? © Shueisha & Seiko

Der japanische Uhrenhersteller Seiko hat eine Zusammenarbeit mit der beliebten Anime-Serie One Piece angekündigt, um eine limitierte Auflage einer Uhr zu produzieren, die stark von Ruffy's Gear 5 inspiriert ist.

"Gear 5" ist in One Piece die erwachte Form der Gum-Gum-Teufelsfrucht und erlaubt es dem Nutzer, übermenschliche elastische Beweglichkeit, erhöhte Stärke und jegliche Freiheit im Kampf, weshalb er dann auch den Namen "Krieger der Befreiung" trägt. In diesem Zustand werden Ruffys Haare und Kleidung weiß, seine Pupillen rot und es erscheinen Wolken-ähnliche Muster um seinen Hals.

Viele Details für Fans

Die Details der Uhr im Überblick. © Shueisha & Seiko

Die Uhr bietet einige Details, die Fan-Herzen höher schlagen lassen dürften. In der 1/20-Sekundenanzeige ist beispielsweise das "D" von Ruffys vollem Namen abgebildet, gefolgt von seiner Silhouette im Gear 5 auf der Sekundenanzeige und einer Abbildung der Gum-Gum-Teufelsfrucht auf der Stundenanzeige.

Auf dem Zifferblatt prangt das bekannte One Piece-Logo, auch der Sekundenzeiger schimmert in Gold und kommt in der Form des berüchtigten Strohhutpiraten. Am Rand des Ziffernblattes findet ihr die Schriftzüge "Money D. Luffy" sowie eine Anspielung auf den gesuchten Steckbrief "Dead or Alive".

Auf der Rückseite ist eine Gear 5-Gravur mit Ruffys Strohhut neben den Informationen zur Seriennummer und dem Hersteller zu finden.

Verpackungsansicht der Uhr mit Ruffy Artwork. © Shueisha & Seiko

Jede Uhr kommt in einer weißen Box mit einem bunten Aufdruck der Gum-Gum-Teufelsfrucht und einer Abbildung von Ruffy in seiner Gear 5 Form an der Innenseite.

Wo ist sie erhältlich? Diese spezielle One Piece-Uhr von Seiko ist auf der offiziellen Seite von PREMICO bereits vorbestellbar und auf 5000 Stück limitiert. Sie ist ab Mitte Februar 2024 bei japanischen Händlern erhältlich und kostet 54 780 Yen, also umgerechnet knapp 345 Euro.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass es Special Edition-Uhren von Seiko gibt. In der Vergangenheit ging der Uhrenhersteller beispielsweise auch in Kollaborationen mit anderen Franchises ein, darunter etwa Chainsaw Man, Cinnamoroll und Transformers.

Wie gefällt euch das Aussehen der Uhr und wärt ihr bereit dafür so viel zu zahlen?