One Piece: Neue Gear 5-Ruffy Figur sieht richtig wild und dabei richtig gut aus!

Da kommt Ruffy aus dem Strahlen nicht mehr raus.

One Piece-Held Ruffy ist mit seiner Gear 5-Transformation kaum aufzuhalten – und zum spektakulären Höhepunkt seiner Karriere gibt es jetzt eine passende neue Figur. Die strahlt Action und Chaos pur aus und dürfte ein Traum für alle Fans sein, die aktuell so richtig mitfiebern. Hier erfahrt ihr alles über das coole Sammlerstück.

Das ist die neue Figur zu Ruffys mächtigster Form

Wie die Figur aussieht, könnt ihr euch schon mal in einem Tweet anschauen – beziehungsweise besser gesagt, handelt es sich eigentlich um die Komposition aus mehreren Figuren mit einem ebenso witzig wie subtil integrierten One Piece-Schriftzug in stimmig hellen Lilatönen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Besonders gut gelungen sind unserer Meinung nach die vielen kleinen Details und "intensiven" Gesichtsausdrücke. Die Statue kommt von Toei Animation und einige weitere Infos sind auch schon bekannt. So soll die Figur etwas über 20 Zentimter hoch und aus ABS und PVC bestehen (via anime2you.de).

Bei GamePro findet ihr jede Menge News zu aktuellen Anime-Themen:

Wie Gear 5-Ruffy in Pirate Warriors 4 aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

0:33 One Piece: Teaser-Trailer zeigt Ruffys Gear 5

Wann könnt ihr das Ruffy-Sammlerstück kaufen? Es sollte bald bei den üblichen Shopseiten vorbestellbar sein, der Release ist laut Anime2You aber erst für April nächsten Jahres geplant. Beim Preis solltet ihr etwa mit um die 150 Euro rechnen, wobei der genaue Betrag von Händler zu Händler abweichen kann.

Bei One Piece ist gerade allgemein richtig viel los. Nicht nur, dass Protagonist Ruffy mit seiner Transformation in Anime und Manga wahrscheinlich den Gipfel seiner Kräfte erreicht hat, Gear 5 gibt's bald auch erstmals in einem Videospiel. Den Trailer könnt ihr euch weiter oben im Artikel ansehen. Und apropos erstmals: Bald läuft auch noch die Live-Action-Serie auf Netflix an. Am 31. August ist es so weit.

Wie gefällt euch die neue One Piece-Figur? Passt sie in eure Sammlung und werdet ihr zuschlagen?