One Piece auf Netflix: Wird Chopper vollständig animiert? Mitarbeiter enthüllt, wie das Rentier in Staffel 2 zum Leben erweckt wird

Wird Chopper durch einen Schauspieler oder CGI-Effekte zum Leben erweckt?

Während der Ankündigung von Staffel 2 der Netflix-Serie zu One Piece hat Manga-Zeichner Eiichiro Oda mit einer Skizze enthüllt, dass das kleine Rentier Chopper sein Debüt haben wird. Die Fangemeinde macht sich aber auch schon davor Sorgen darüber, wie Chopper in der Serie wohl aussehen wird.

In einem Interview zum Start von Staffel 1 gab es allerdings schon einen ersten Hinweis darauf, wie Chopper in der Live-Action-Adaption umgesetzt werden soll.

Chopper in Staffel 2 der Netflix-Serie: In diese Richtung geht sein Aussehen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Chopper in der Netflix-Serie aussehen könnte. Er ist immerhin eine Mischung aus Rentier und Mensch, weshalb es mehrere Möglichkeiten gibt:

Chopper könnte vollständig animiert werden.

Chopper könnte nur teilweise animiert werden, also von einem Menschen geschauspielert, aber mit zusätzlichen Effekten versehen werden.

Chopper könnte ohne Spezialeffekte von einem realen Menschen geschauspielert werden.

Wie wird Chopper aussehen? Jaco Snyman ist für die Kostüme und Prothesen der Schauspieler*innen in der One Piece-Serie zuständig. In einem Interview vom 31. August 2023 spracht er bereits darüber, dass er sich freut, an Chopper arbeiten zu dürfen:

Snyman hofft, dass Chopper ähnlich gut aussehen wird wie Arlong. Der Fischmensch hat beispielsweise eine künstliche Nase und Zähne, die mit CGI-Effekten animiert wurden. So einen ähnlichen Fall dürfen wir uns also auch bei Chopper vorstellen.

Dementsprechend wird Chopper wohl von einem echten Menschen geschauspielert werden, seine Fähigkeiten und Verwandlungen werden vermutlich durch CGI-Effekten unterstützt.

Da Chopper in der Serie gerade einmal 15 Jahre alt und kleiner als die anderen Strohhüte ist, wird er wahrscheinlich von einem jüngeren bzw. kleineren Schauspieler verkörpert.

Durch die Besetzung eines Schauspielers würde Chopper um einiges realer aussehen als alleine durch CGI-Effekte. Dadurch, dass echte Kostüme zum Einsatz kämen und die anderen Darsteller*innen so mit einem echten Menschen sprechen würden, wird sich Chopper sicherlich besser in die Welt von One Piece eingliedern.

Wer ist Chopper eigentlich? Chopper ist ein Rentier, das von einer Teufelsfrucht gegessen hat und dadurch wie ein Mensch gehen und sprechen kann. Er wird später der Schiffsarzt der Strohhutbande und hat den Traum, alle Krankheiten der Welt zu kurieren.

Wie hättet ihr euch Chopper lieber gewünscht? Mit oder ohne CGI-Effekte?