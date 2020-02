One Piece-Fans wissen schon genau, wer wen in der Serie spielen soll

Dass One Piece als Live Action-Serie erscheinen soll, steht schon eine Weile fest. Vor Kurzem wurde das Ganze offiziell angekündigt und enthüllt, dass die erste Staffel mit zehn Folgen von Netflix kommt. One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda ist ebenfalls mit von der Partie. Welche Schauspieler welche Rollen spielen, wurde allerdings noch nicht verraten. Einige Fans haben dazu aber natürlich bereits Ideen.

One Piece-Fans stellen Traum-Cast für die Admiräle zusammen

Zwischenzeitlich wurde bereits gemunkelt, dass die Besetzung für Monkey D. Ruffy und seine Strohhut-Bande bereits feststehen würde. Aber offiziell ist das nicht, allem Anschein nach handelte es sich bei dem angeblichen Teaser um einen Übersetzungsfehler.

Auf Reddit präsentiert ein Fan sein Dream Team für die Besetzung der drei Admiräle Aokiji, Kizaru und Akainu. AllisonThe GreatOne wünscht sich die Hollywood-Prominenz von Will Smith, Josh Brolin und Adam Sandler in diesen Rollen.

Das löst selbstverständlich wilde Debatten darunter aus. Die meisten Fans sind sich nicht einig, wenn es darum geht, wer wie gut für welche Figur geeignet wäre. Neben den schauspielerischen Qualitäten Adam Sandlers geht es auch um die Frage, wer wie angepasst werden müsste und von der Persönlichkeit her am besten in die Rollen schlüpfen könnte.

Ein anderer One Piece-Fan und Reddit-Nutzer schlägt statt Will Smith, Josh Brolin und Adam Sandler die folgende Besetzung für die drei Generäle vor:

Kizaru könnte von Woody Harrelson gespielt werden

gespielt werden Akainu könnte durch Javier Bardem verkörpert werden

verkörpert werden Aokiji soll ihm zufolge von Snoop Dogg gespielt werden

Andere Kommentatoren schlagen zum Beispiel einen glattrasierten Jason Momoa in der Rolle des Akainu vor. Ein weiterer (wohl nicht ganz ernst gemeinter) Vorschlag lautet, Nicolas Cage Kizaru spielen zu lassen.

Viele One Piece-Fans geben in diesem Zusammenhang auch zu Bedenken, dass die Rollen im Idealfall mit Schauspielern aus Japan besetzt werden sollten, um kein Whitewashing zu betreiben.

Wen wünscht ihr euch in den Rollen für die Netflix-Serie?