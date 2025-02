Neues One Piece-Kapitel lässt Fans spekulieren, dass auch Shanks eine Teufelskraft haben könnte

Shanks' Schwert könnte Teufelskräfte besitzen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece hat mit der Veröffentlichung des aktuellen Kapitels 1138: “The Harley" für viel Diskussionsstoff in der Community gesorgt. Eiichiro Oda enthüllte im neuesten Kapitel nicht nur einen massiven Hinweis auf die Weltgeschichte von One Piece, sondern auch eine bisher unbekannte und gefährliche Teufelsfrucht-Kraft.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden auf die aktuellen Ereignisse in der Elban-Arc im Manga eingegangen. Solltet ihr bisher nur den Anime gesehen oder nur bis zur Egghead-Arc gelesen haben, werden euch wichtige Wendepunkte und Story-Inhalte vorweggenommen.

Nachdem der Mangaka und One Piece-Schöpfer bereits mit der Enthüllung von Shanks' älterem Zwillingsbruder Shamrock Figarland für große Aufregung in der Community gesorgt hatte, setzte der Autor mit der Veröffentlichung von Kapitel 1138 noch einen drauf: Shamrocks Schwert “Cerberus" trägt nicht nur den Namen des dreiköpfigen Höllenhundes, sondern scheint auch die gleichnamige Teufelsfrucht gegessen zu haben.

Fans der beliebten Serie fragen sich nun, ob Shanks' Schwert vielleicht auch die Kräfte einer Teufelsfrucht besitzt. Schließlich trägt auch sein Schwert den Namen eines mystischen Wesens.

Shamrocks “Ceberus”-Schwert und Shanks’ “Greif”-Schwert

Im letzten Kapitel kommt es zu einer der wichtigsten Enthüllungen in der Geschichte von One Piece. Als die göttlichen Ritter Shamrock Figarland und Gunko den verfluchten Prinzen Loki mit körperlicher Gewalt dazu bringen wollen, ebenfalls Mitglied des Ordens der göttlichen Ritter zu werden, weigert sich dieser. Da bedroht Shamrock den Riesen-Krieger mit seinem Schwert und zeigt dessen Macht, in dem er "Cerberus" hervorruft. Sein Schwert scheint im Besitz der namensgebenden Teufelsfrucht und ihrer Kräfte zu sein.

Diese große Auflösung um Shamrocks Schwert-Fähigkeiten und seine Verwandtschaft mit Shanks veranlasst Fans, auch das Schwert des Rothaar-Piraten genauer unter die Lupe zu nehmen.

One Piece-Fan und X-User @lufeets veröffentlichte am 1. Februar 2025 auf X (ehemals Twitter) einen alten Ausschnitt aus einer Frage- und Antwort-Runde mit Eiichiro Oda in Band 87. Dort wird die Frage gestellt, wie das Schwert von Shanks heißt und Fans sehen eine aktive Verbindung zu den aktuellen Ereignissen auf Elban.

Oda antwortet, dass es "Greif" heißt und da Shamrocks Schwert den Namen des dreiköpfigen Höllenhundes trägt und diesen auch heraufbeschwören kann, stellen Fans nun Theorien über das Schwert des Rothaar-Piraten auf.

Schließlich gibt es eine deutliche Parallele zwischen den beiden Zwillingsbrüdern. Sowohl der Greif als auch Zerberus sind Wesen aus der griechischen Mythologie. Die Tatsache, dass Shamrock und Shanks Zwillinge sind, die trotz ihres Aussehens nicht gegensätzlicher sein könnten, verstärkt die Vermutungen der Fans um Shanks' möglicherweise versteckte Teufelskräfte.

Wenn Shamrock im Besitz einer Teufelsfrucht ist, warum sollte Shanks (beziehungsweise sein Schwert) im Gegenzug keine haben? Besonders, wenn sein Schwert ebenfalls den Namen einer griechischen Bestie besitzt.

Immerhin ist Eiichiro Oda bekannt für seine Liebe zum Detail und dafür, dass er in früheren Kapiteln Hinweise auf spätere Wendungen versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier also nur um einen kompletten Zufall handelt, erscheint sehr gering.

Die “Greif”-Teufelsfrucht und ihre Kräfte

Das Schwert von Shanks könnte also, so die Spekulation in der Community, die Kräfte einer Teufelsfrucht besitzen, die es dem Schwert oder seinem Benutzer ermöglichen, den Greif zu beschwören und zu kontrollieren – genau wie sein Zwilling Shamrock mit Cerberus.

Bisher hat Eiichiro Oda den Schwertkampfstil des rothaarigen Piraten geheim gehalten und kaum etwas davon preisgegeben. Es liegt also nahe, dass Shanks aufgrund seines fehlenden Arms einen völlig anderen und ungewöhnlichen Kampfstil hat.

Wird Shanks in der Zukunft noch mehr von seinen Schwertkünsten zeigen? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Ob Shanks wirklich wie sein Zwillingsbruder Shamrock über teuflische Kräfte verfügt, ist noch unklar und bisher nur eine Theorie der Community. Es bleibt also abzuwarten, was im Laufe des Elban-Arc noch passiert und ob Shanks seine mysteriösen Schwertkampfkünste endlich unter Beweis stellen wird.

Was hat es eurer Meinung nach mit Shanks’ Schwert “Greif” auf sich und wie gefiel euch die Enthüllung des Zwillingsbruders?