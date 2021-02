One Piece-Schöpfer macht Scherze über neue Stärke-Stufe für Ruffy

In One Piece geht es dank des riesigen Jubiläums rund um das 1000. Kapitel aktuell sowieso schon ordentlich zur Sache. Aber Erfinder und Zeichner Eiichiro Oda gießt noch etwas mehr Öl ins Feuer, indem er Gear 5 anteast. Wie er das tut, klingt zwar auch nach einem Scherz, aber viele Fans vermuten trotzdem, dass mehr dahinter steckt.

One Piece-Zeichner Eiichiro Oda teast offenbar Gear 5 an

Darum geht's: In einer der beliebten Fragerunden zu One Piece steht der Erfinder des extrem erfolgreichen Mangas wie gewohnt Rede und Antwort. Auf eine Frage dazu, ob Ruffy nach Gear 4 auch noch die nächste Kraftstufe in Form von Gear 5 aktiviert, hat er eine äußerst interessante Antwort parat. Die klingt zwar nicht besonders ernsthaft, aber auch definitiv nicht nach einer Absage.

Das sagt er genau: Eiichiro Oda reagiert zunächst mit einer Gegenfrage danach, ob es überhaupt jemals eine Gear 5 geben wird. Nur, um direkt darauf anzumerken, dass der Gegner, der momentan besiegt werden muss, die stärkste Kreatur der ganzen Welt sei. Außerdem gehe die ganze Welt aktuell ja sowieos von 4G zu 5G über. Und G stehe doch für Gear, oder etwa nicht?

Wie meint er das? Das bleibt natürlich unklar und dürfte auch genauso beabsichtigt sein. Es könnte sich um eine geschickt verpackte Andeutung darauf handeln, dass Ruffy sogar schon bald Gear 5 aktiviert, und zwar im Kampf gegen Kaido. Andererseits handelt es sich hierbei auch offensichtlich um einen Scherz, der aber natürlich auch einfach nur Tarnung oder eine Verwirrungstaktik sein könnte.

Was ist Gear 5? Gear 5 ist die nächsthöhere Kraft- oder Kampfstufe, die Monkey D. Ruffy erreichen könnte. Aktuell stellt Gear 4 das höchste der Gefühle dar, rund um Gear 5 existieren aber schon seit geraumer Zeit enorm viele Spekulationen. Offiziell erwähnt wurde die Kampfform bisher allerdings noch nie, weshalb diese neuen Aussagen Eiichiro Odas jetzt für so viel Wirbel sorgen.

So realistisch ist das: Seit Längerem halten sich Gerüchte und Theorien, dass Ruffy endlich die nächste Stufe erreichen könnte, wenn er es mit Kaido zu tun bekommt. Immerhin stellt Kaido als ein Yonko einen der stärksten lebenden Piraten dar. Er gilt sogar als stärkste One Piece-Kreatur überhaupt, worauf auch Eiichiro Oda ganz klar anspielt. Die Zeit ist gekommen, im Manga steht der Kampf quasi kurz bevor.

Andererseits solltet ihr euch nicht zu früh freuen und das Ganze bis wir mehr wissen, als das auffassen, was es ist: Ein Scherz. Eiichiro Oda könnte sich hier auch einfach nur einen Spaß auf Kosten der Fans erlauben. Vielleicht spielt er auch nur mit der Idee. Sollte Gear 5 aber tatsächlich so bald in Erscheinung treten, wäre das eine gelungene Überraschung.

Glaubt ihr, dass Ruffy Gear 5 schon so bald aktivieren kann? Oder wird die Form vielleicht sogar nie eingeführt?