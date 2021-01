One Piece feiert sein großes Jubiläum zu Kapitel 1000 mit einem gebührenden Voting. Aus über 1000 Figuren können Fans ihren Lieblings-Charakter wählen, und zwar zum allerersten Mal auch weltweit. Die monumentale Abstimmung ist bereits gestartet und läuft noch eine ganze Weile, wir geben euch einen Überblick, wie das Ganze abläuft und was es dabei zu beachten gibt.

One Piece-Fans können jetzt erstmals weltweit über Lieblings-Figur abstimmen

1000 Kapitel: Der One Piece-Manga gehört zum erfolgreichsten, was Japan so hervorgebracht hat. One Piece bricht quasi andauernd diverse Rekorde und ist nach wie vor der japanische Manga mit den höchsten Verkaufszahlen aller bisheriger Zeiten. Jetzt wurde Kaiptel 1000 veröffentlicht und damit der nächste Meilenstein erreicht.

Voting zur Feier des Jubiläums: Wer One Piece liest, kommt um die Frage der Fragen wohl kaum herum. Wer ist der Lieblings-Charakter, wer der coolste, stärkste oder witzigste? Unter Fans dürfte wohl wenig heißer diskutiert werden. Kein Wunder also, dass offizielle Abstimmungen darüber bereits Tradition haben und sich größter Beliebtheit erfreuen. Jetzt dürfen endlich alle mitmachen.

So funktioniert's: Ihr müsst auf diese offizielle One Piece-Seite gehen und dort auf den riesigen "VOTE"-Button klicken oder tappen. Dort kännt irh entweder direkt einen Piraten der Strohhutbande auswählen, einen der einzelnen Stor-Arcs auswählen, um bestimmte Charaktere finden oder einfach die Namenssuche benutzen. Das war es eigentlich schon, es gibt aber noch einiges zu beachten (hier findet ihr die offiziellen Regeln):

Zeitraum: Das Voting läuft vom 4. Januar bis zum 28. Februar

Ihr dürft mehrmals abstimmen und könnt einmal pro Tag für einen Charakter voten

Das tägliche Voting wird immer um Mitternacht japanischer Zeit neu freigeschaltet, also um 16 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

Die Gewinner*innen soll laut der offiziellen One Piece-Seite zum Voting eine "spannende Konklusion" erwarten. Zumindest blüht offenbar den 100 beliebtesten Charakteren etwas ganz Besonderes, aber was genau das sein soll, wird noch nicht verraten. Vor Kurzem hat der One Piece-Autor Yuuji Iwasaki auch nochmal zum Ende der Serie geäußert.

Für wen stimmt ihr? Wer ist eure Lieblings-Figur aus One Piece und warum?