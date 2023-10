Die 7 stärksten One Piece-Teufelsfrüchte bis jetzt

Wie schlägt sich Ruffy im Ranking?

Etwa die Hälfte der Strohhutbande hat von einer Teufelsfrucht gegessen. Durch die Früchte bekommen die Anwender*innen in One Piece besondere Kräfte, verlieren aber die Eigenschaft, im Salzwasser schwimmen zu können. Durch den Kontakt mit Meerwasser werden Personen mit Teufelskräften schwächer.

Doch die Vorteile überwiegen meistens die Nachteile. Viele der Teufelskräfte lassen sich im Kampf nutzen, um es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen. Wir haben euch sieben unterschiedliche Teufelskräfte in einem Ranking zusammengetragen und verraten euch, welche Teufelsfrüchte die stärksten sind.

Achtung, Spoiler: Das folgende Ranking enthält Spoiler bis Folge 1076 des Animes von One Piece.

One Piece: Ranking der sieben stärksten Teufelsfrüchte

Rang 7: Gefrierfrucht (Anwender: Kuzan)

Kuzan kann seine Umgebung einfrieren.

Mit der Gefrierfrucht kann Kuzan nicht nur seine Umgebung, sondern auch sich selbst zu Eis erstarren lassen. Seine Kräfte sind so stark, dass er Teile des Meeres einfrieren kann. In einem Duell mit Akainu hat er sogar die Hälfte von Punk Hazard in eine Eislandschaft verwandelt.

Rang 6: Magma-Frucht (Anwender: Sakazuki)

Akainu steht an der Spitze der Marine.

Sakazuki aka. Akainu kann Magma erschaffen, das sogar ganze Eisberge verdampfen kann. Sein Körper lässt sich dadurch ebenfalls in Magma verwandeln, weshalb Akainu oft große Magma-Fäuste erschafft. Die Kräfte der Magma-Frucht sind sogar der Feuer-Frucht überlegen und haben dafür gesorgt, dass die Hälfte von Punk Hazard jetzt aus einer Lavalandschaft besteht.

Rang 5: Funkelfrucht (Anwender: Borsalino)

Er bewegt sich so schnell wie Licht.

Borsalino, der in der Marine als Kizaru bekannt ist, kann Licht erzeugen und sich in Licht verwandeln. Dadurch kann er eine extrem hohe Geschwindigkeit erreichen, mit der kein Gegner mithalten kann. Borsalino erzeugt im Kampf Laser, mit denen er seine Gegner durchbohrt.

Rang 4: Tatzen-Frucht (Anwender: Bartholomäus Bär)

Er kann Schmerzen komprimieren.

Der Anwender der Tatzenfrucht bekommt Tatzen in den Handflächen, mit denen er alles reflektieren kann. So kann er Personen, Gegenstände und sogar Gefühle komprimieren oder sie mit hoher Geschwindigkeit fortschleudern. Bartholomäus Bär kann beispielsweise Blasen in Form von Bärentatzen erzeugen, die nur aus Schmerz bestehen.

Rang 3: Erdbeben-Frucht (Anwender: ehem. Whitebeard)

Die Kraft gehört nun Blackbeard.

Der Anwender kann alle Materialien in Einzelteile zerschmettern. Dadurch konnte Whitebeard sogar die Luft zertrümmern und so Erd- wie Seebeben auslösen. Den Kräften wird nachgesagt, dass sie die ganze Welt zerstören können. Mittlerweile besitzt Blackbeard diese Kraft.

Rang 2: Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika (Anwender: Monkey D. Ruffy)

Ruffys Teufelsfrucht kann mehr als zunächst gedacht.

Mit dem Gear 5 sind die vollen Kräfte von Ruffys Teufelsfrucht erwacht. Er verwandelt sich in den Sonnengott Nika, dessen Fähigkeiten nur durch die Vorstellungskraft des Anwenders beschränkt werden. So kann Ruffy seine Körpergröße beliebig verändern und alles um sich herum in Gummi verwandeln.

Rang 1: Finsterfrucht (Blackbeard)

Für uns hat die Frucht einiges an Potential, das wir bislang noch nicht gesehen haben.

Die eigentliche Kraft von Blackbeard rührt aus der Finsterfrucht. Er kann dadurch Dunkelheit kontrollieren und sich selbst in sie verwandeln. Die Finsternis besitzt eine enorme Schwerkraft und kann dadurch sogar Licht einsaugen. Blackbeard ist es dadurch sogar möglich, andere Teufelskräfte zu stehlen, was die Kraft für uns zur stärksten von allen macht.

