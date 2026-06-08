Nur mit Papierfiguren und Geduld: One Piece-Fan stellt das erste Opening nach und Fans sind von der Kreativität begeistert

"Reichtum, Macht und Ruhm": Nicht nur der Start des ersten One Piece-Openings wird in diesem Fanprojekt fantastisch nachgesetellt. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

One Piece-Fans lassen sich immer wieder kreative Wege einfallen, um ihrer Liebe zur Serie von Eiichiro Oda Ausdruck zu verleihen.

Auf der X/Twitter-Plattform geht in diesem Kontext eine ungewöhnliche "Animation" viral: Das erste One Piece-Opening "We Are!" – hierzulande kennt ihr es als "Die Legende" – wurde als Papier-Trickfilm nachgestellt.

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Autoplay

Papierschablonen statt Animationsstudio

Im westlichen Raum erhielt das Fanprojekt die größte Aufmerksamkeit über "den"Monkey_D_Meddy", der das Video auf X teilte:

Es dauerte aber ein wenig, bis der tatsächliche Urheber gefunden werden konnte.

Dabei handelt es sich um den auf Douyin (das ist gewissermaßen das chinesische TikTok-Äquivalent) aktiven Nutzer Zhēn Qiáng, der seinen Kanal unter dem Namen "纸动画-甄强" betreibt – was sich passenderweise als Papieranimation übersetzen lässt.

Auf YouTube ist sein Kanal vergleichsweise kleiner und hat das One Piece-Video noch nicht hochgeladen, lässt uns dafür aber bei anderen Projekten auch an einem Blick hinter den Kulissen teilhaben:

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Nostalgie für die frühe Piraten-Ära

Angesichts des nostalgischen Stücks, das "We Are!"/"Die Legende" für One Piece-Fans auf aller Welt nun mal ist, dürfte euch die Reaktion der Community kaum überraschen: Nahezu einhellig wird der Papier-Trickfilm gefeiert.

Von "Diese Person ist ein Genie!" (via "airmax95tantine") über "absolut großartig" (via "SomalianSage") sind sich die Fans über die Qualität des Kunstwerks einig.

Allerdings mischt sich auch ein wenig Wehmut unter die Kommentare: "badoobenanna" erinnert daran, wie anders sich One Piece damals angefühlt habe: klassische Faustkämpfe oder Ruffys wütender Blick vor Arlong waren großartige Momente; generell herrschte eine "Atmosphäre voller Unschuld". Heute seien es Götter und Dämonen, was offensichtlich nicht alle Fans unbedingt gutheißen.

Wie gefällt euch der Papier-Trickfilm – und wünscht ihr euch die früheren Piratenabenteuer in One Piece zurück oder ist die Entwicklung gar nicht so verkehrt?