Eiichiro Odas neueste One Piece-Zeichnung macht Fans Sorgen, dass ein wichtiger Charakter das Zeitliche gesegnet hat – dabei ist es nur ein Missverständnis

Unser (fast immer) wöchentliches One Piece-Kapitel steht wie gewohnt am Sonntag an: Am 25. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit erscheint Kapitelnummer 1.149, die Autor und Zeichner Eiichiro Oda mit einem kolorierten Bild feiert. Auf diesem versteckt sich allerdings ein Detail, das bei Fans Sorgen ausgelöst hat, dass ein wichtiger Charakter verstorben ist - denselben Fans gelingt allerdings schnell die Beschwichtigung.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir teilweise auf Geschehnisse des Egghead-Arcs ein, die im One Piece-Anime noch nicht gezeigt wurden.

RIP … ja, wer denn nun?

Immer mal wieder gibt Eiichiro Oda zu einem aktuellen One Piece-Kapitel eine kolorierte Sonderzeichnung heraus. Für das aktuelle Mangakapitel 1.149 zeigt der Schöpfer der Serie ein Festmahl, auf dem Teile der Strohhutbande und Verbündete zu sehen sind.

Während Ruffy, Zorro und Co. es sich gut gehen lassen, sind auch Vegapunk (Lilith) und Jewelry Bonney zu sehen - und insbesondere letztere gerät bei den Fans in den Fokus. Könnt ihr die Kontroverse auf Anhieb entdecken?

Genau: Es geht um den kleinen Text "RIP", der auf Bonneys Tablett zu sehen ist. Schnell äußerten Fans die Befürchtung, dass dieses RIP für "Rest in Peace" steht, also "Ruhe in Frieden" - spezifischer, dass diese Abkürzung an Bonneys Vater Bartholomäus Bär gerichtet ist.

Dieser wurde letztmals zum Ende des Egghead-Arcs gesehen, als Bär und Bonney nach teils schwersten Verletzungen den Horizont beobachteten und über ihren Traum sprachen, die Welt gemeinsam zu bereisen. Entsprechend sorgten sich Fans nun, dass das RIP auf Bonneys Tablett ausdrücken sollte, das Bär seinen Verletzungen erlegen ist.

Die Beruhigung kam aber immerhin schnell: Das RIP bezieht sich in diesem Fall wohl auf einen Teil eines groß geschriebenen "RIP-OFF IZAKAYA", also eine japanische Kneipe, die Kunden übers Ohr haut - und einem gleichnamigen Manga von Takimi Akikawa.

Im Japanischen lautet dieser Mangatitel übrigens "Izakaya Bottakuri". Das letztgenannte Wort seht ihr in Odas Zeichnung auch in der Ecke oben rechts. "Bottakuri" wird demzufolge ebenfalls für Bars verwendet, die ihre Kunden ohne Vorwarnung mit überhöhten Preisen berechnen, was wiederum perfekt in die "Rip-Off"-Thematik mitsamt Lysops geschocktem Blick passt.