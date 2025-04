One Punch Man: Staffel 3 löst schon jetzt nicht nur Jubelstürme aus, denn ein Detail treibt Fans die Sorgenfalten auf die Stirn

One Punch Man: Während die anstehende Story Hoffnung auf eine furiose dritte Staffel macht, sorgt eine andere Ankündigung für Sorgenfalten. (© ONE / J.C. Staff)

Die Produktion der dritten Staffel von One Punch Man ist in vollem Gange. Im vergangenen Monat ist ein frischer Trailer zu Saitamas neuen Abenteuern erschienen; bis zum Starttermin im Oktober 2025 dürften noch einige weitere Appetithäppchen folgen.

Fans von One Punch Man sind nach dem Trailer aber nicht unbedingt in Jubel ausgebrochen, denn bei einem Detail fragen sich viele, ob die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden.

J.C. Staff statt Madhouse - für viele OPM-Fans ein Problem

Die Aufregung dreht sich um das Animationsstudio, das hinter der dritten Staffel von One Punch Man steckt. Wie schon in der vorigen Season zeichnet sich J.C. Staff hierfür verantwortlich. Die Hoffnungen auf eine Rückkehr des hochgelobten Madhouse-Studios aus Staffel 1 haben sich damit zerschlagen.

Das Problem daran ist die Animationsqualität der zweiten OPM-Season, die der gängigen Fan-Meinung zufolge extrem unter J.C. Staff gelitten hat. Madhouse hingegen habe mit "flüssigeren, detaillierteren und schnelleren" Kampfszenen überhaupt erst dafür gesorgt, dass der One Punch Man-Anime zum Hit wurde.

Entsprechend äußern viele Kommentare die Sorge, dass J.C. Staff auch der dritten Staffel nicht gerecht werden kann; zumal viele Fans den kommenden Arc als einen der besten der gesamten OPM-Handlung sehen.

Selbst in unserer GamePro-eigenen Übersicht zu allem, was wir schon über One Punch Man Staffel 3 wissen, regt sich erster Widerstand: "Och nö, nicht schon wieder das Studio von Staffel 2".

Immerhin: Der ursprüngliche Ankündigungstrailer zu One Punch Man Season 3 sorgt für Hoffnung, dass J.C. Staff aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Die damaligen Kommentare attestierten dem Teaser eine gute Animationsqualität: "Wenn die ganze Season so aussieht, haben wir tolle Folgen vor uns".

Allerdings sind nicht alle OPM-Fans so optimistisch und befürchten, dass J.C. Staff gerade wegen der Kritik an Staffel 2 lediglich den Ankündigungstrailer auf ein adäquates Level gehoben hat; die tatsächlichen Folgen aber mit weit weniger Liebe bedacht werden.

