One Punch Man: Staffel 3 hat nach 5 Jahren endlich einen groben Release-Zeitraum - hier sind alle Infos zu Season 3

Saitama schlägt sich schon bald in Season 3 von One Punch Man wieder durch. (Bild: © ONE, Yusuke Murata / Shueisha, Toei Animation)

One Punch Man war mit dem Release der ersten Staffel ein großes Gesprächsthema in der Anime-Community. Schließlich hatte Saitamas Geschichte von Schöpfer One einen untypischen Ansatz für Serien im Shonen-Genre. Die Anime-Adaption des japanischen Animationsstudios Madhouse und die neu überarbeitete Manga-Version von Yusuke Murata haben dem auf den ersten Blick unscheinbaren Superhelden noch einen ganz neuen Schliff verpasst.

Leider kam die zweite Staffel der beliebten Action-Serie weniger gut an, da das Studio gewechselt wurde und laut Fan-Meinungen die Qualität abgenommen hatte. Trotzdem warteten Fans geduldig auf neue Informationen zur angekündigten dritten Season von One Punch Man und jetzt gibt es endlich mehr Details zum Release-Zeitraum der dritten Staffel.

Hier findet ihr alle Informationen zu Staffel 3 von One Punch Man und welches Studio sich um die zukünftige Season kümmern wird.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. Schaut also regelmäßig vorbei.

Release – Wann erscheint One Punch Man Season 3 und welches Studio steckt dieses Mal dahinter?

Release-Jahr: 2025

2025 Möglicher Release-Zeitraum: Erstes Quartal 2025

Am 13. Dezember 2024 hat der offizielle X-Account des One Punch Man-Animes @opm_anime einen Beitrag veröffentlicht, bei dem das Veröffentlichungsjahr der dritten Staffel der beliebten Action-Serie bekannt gegeben wurde. Season 3 von One Punch Man soll bereits nächstes Jahr, also 2025, erscheinen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Obwohl viele Fans sich einfach nur freuen, dass die dritte Staffel für nächstes Jahr angekündigt ist, gibt es noch vereinzelt Zweifel. Denn auch die dritte Season wird wieder vom japanischen Animationsstudio J.C Staff als Anime adaptiert und bisher hatte das Studio keinen so guten Eindruck bei den Zuschauer*innen mit ihrer Arbeit an der zweiten Season der Serie hinterlassen.

Es ist bereits 2 Jahre her, seit die nächste Season offiziell angekündigt wurde und sollte das Team bisher nicht allzu große Schwierigkeiten bei der Adaption und Umsetzung des Mangas haben, könnten die ersten Folgen von Season 3 schon im Frühjahr 2025 erscheinen. Das ist aber reine Spekulation.

Streaming-Dienst: Wo könnte One Punch Man Season 3 erscheinen?

Streaminganbieter: vermutlich Crunchyroll und Prime Video (noch nicht bestätigt)

vermutlich Crunchyroll und Prime Video (noch nicht bestätigt) Episodenzahl: 13 oder 14 Folgen

Die ersten Staffeln von One Punch Man sind auf Crunchyroll und Prime Video erschienen. Die Chancen stehen also gut, dass das auch bei Staffel 3 wieder der Fall sein wird. Es gibt jedoch einige Gerüchte, dass Netflix die Serie ins Auge gefasst hat und sich vielleicht in Zukunft die Rechte an One Punch Man sichern wird. Sollte dieser Fall eintreten, könnte die Serie ebenfalls auf Netflix erscheinen.

Synchronisation – Wird Season 3 von One Punch Man auch auf Deutsch verfügbar sein?

Vertonung: vermutlich Deutsche Sprachausgabe und japanische Originalvertonung mit deutschen Untertiteln (noch nicht bestätigt)

Für die erste und zweite Staffel erhielt die beliebte Action-Serie eine deutsche Synchronisation für alle Folgen. Es ist also nicht abwegig, dass auch die dritte Season entweder zum Start der Staffel oder im Nachhinein eine deutsche Vertonung bekommen wird. Ansonsten werden alle Folgen der nächsten Season mit Sicherheit die japanische Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln umfassen.

Story – Was ihr von Season 3 erwarten könnt

Staffel 3 wird den Handlungsbogen der Monstervereinigung aus dem Manga von Yusuke Marata und One fortsetzen. Dabei wird die Monstervereinigung bei der Heldenvereinigung mit der Botschaft ankommen, dass sie sich eine Koexistenz zwischen Menschen und Monstern wünschen – was sich jedoch schnell als List herausstellt. Saitama und seine Verbündeten müssen sich in der dritten Staffel also neuen starken Schurken stellen, um die Welt vor der drohenden Gefahr der Monster zu schützen.

Freut ihr euch auf die dritte Staffel von One Punch Man und wie gefiel euch die zweite Staffel, die von J. C. Staff animiert wurde?