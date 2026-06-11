Open World im 17. Jahrhundert: Dieses finstere Action-Rollenspiel für PS5 gibt's jetzt günstig!

Dieses PS5-Spiel schickt euch in eine besonders düstere und trostlose Version des späten 17. Jahrhunderts.

Gerade könnt ihr euch einen Action-Rollenspiel-Geheimtipp für PS5, der bei seinem Release leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, günstig im Angebot schnappen. Bei Amazon bezahlt ihr für das düstere, ungewöhnliche Open-World-Spiel gerade 60 Prozent weniger im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

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Das ist das günstige Grusel-Rollenspiel für PS5!

Die Spielwelt von Banishers: Ghosts of New Eden bietet eine packende Grusel-Atmosphäre, sehr lebendig ist sie allerdings nicht.

Bei dem Rollenspiel-Geheimtipp handelt es sich um Banishers: Ghosts of New Eden aus dem Hause Don’t Nod (Life is Strange, Vampyr). Dieses schickt euch im Jahr 1695 ins koloniale Amerika, genauer gesagt in das Gebiet des heutigen Massachusetts. Dort geht ihr eurer Arbeit als Geisterjäger nach. Das spielerische Konzept erinnert dabei an The Witcher 3: Werdet ihr mit der Auslöschung eines Geistes beauftragt, müsst ihr oft erst mal Detektivarbeit leisten, um ihn aufzuspüren.

Dabei erfahrt ihr mehr über die Geschichte des Geistes und stellt vielleicht sogar fest, dass er gar nicht so böse ist, wie es scheint, sondern die Schuld vielmehr bei eurem Auftraggeber liegt. In solchen Fällen müsst ihr entscheiden, ob ihr euch auf die Seite der Geister oder der Menschen stellen wollt, was weitreichende Auswirkungen auf den weiteren Handlungsverlauf und auf das Ende des Spiels hat.

4:39 Banishers: Das müsst ihr zum neuen Action-RPG der Life is Strange-Macher wissen

Autoplay

Im Kampf gegen Menschen und Geister stehen eurer Hauptfigur nicht nur diverse Schuss- und Nahkampfwaffen zur Verfügung, ihr könnt auch auf die übersinnlichen Kräfte eurer Assistentin Antea zurückgreifen. Diese ist nämlich selbst ein Geist. Die mysteriösen Umstände ihres Ablebens aufzuklären, ist eines der Hauptziele des Spiels.

Bei der atmosphärischen, düsteren Spielwelt von Banishers handelt es sich übrigens um eine Open World, so riesig wie im oben genannten The Witcher 3 ist diese allerdings lange nicht. In Banishers liegt nämlich der Fokus nicht auf dem freien Erkunden, sondern klar auf der Hauptstory. Trotzdem kann man hier und da immer mal wieder spannende Nebenquests und optionale Aufgaben entdecken.

Insgesamt ist Banishers: Ghosts of New Eden kein perfektes Spiel. Auch wenn es sich um Geisterjagd dreht, hätte die Welt ruhig etwas lebendiger sein dürfen, und manchmal drängt es uns bei Entscheidungen in eine Richtung, die wir gar nicht wollen. Die Gruselstimmung ist den Entwicklern jedoch hervorragend gelungen und das Setting ist so einzigartig und gut inszeniert, dass insbesondere diejenigen, die von gewöhnlichen Fantasy-Open-Worlds die Nase voll habe, unbedingt einen Blick riskieren sollten.