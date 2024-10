Open-World-Geheimtipp für PS5 im Angebot: Dieses oft unterschätze Spiel aus 2024 gibt’s jetzt 77% günstiger!

Dieses schicke Open-World-Spiel aus 2024 könnt ihr für PS5 jetzt schon zum Schnäppchenpreis von 15,99€ abstauben!

Bei Amazon könnt ihr gerade ein erst im März dieses Jahres erschienenes PS5-Spiel, das vor allem durch seine hübsche und vielseitige Open World überzeugt, zum Schnäppchenpreis im Angebot abstauben. Das ursprünglich mit einem UVP von 69,99€ erschienene Actionspiel kostet aktuell nur noch schlappe 15,99€, ihr bekommt also 77 Prozent Rabatt:

Da Amazon keine Angaben zur Dauer des Deals macht, solltet ihr allerdings damit rechnen, dass sich der Preis jederzeit wieder ändern kann.

Open-World-Geheimtipp für PS5: Jetzt eine einzigartige Welt mit dem Jetpack erkunden!

2:30 In Outcast 2 -A New Beginnning kehrt ihr nach 24 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Die Rede ist von Outcast: A New Beginning, bei dem es sich (im Gegensatz zum Remake Outcast: Second Contact) um einen vollwertigen Nachfolger zum 1999 erschienenen Klassiker handelt. Wie im ersten Teil schlüpft ihr in die Rolle des ehemaligen Navy-SEAL Cutter Slate, der erneut der Bevölkerung des Planeten Adelpha beistehen muss. Diese wird diesmal von einer Roboterarmee bedroht.

Wie im Original ist der Planet das große Highlight des Spiels und fesselt nicht nur durch seine hübschen Landschaften, von malerischen Seen über riesige Gebirge bis hin zu kargen Wüsten, die ihr zu Fuß oder aus der Luft mit dem Jetpack erforscht. Er bietet auch eine skurrile Tierwelt, faszinierende Architektur sowie eine vielschichtige Kultur der Bewohner.

Dank eures Jetpacks könnt ihr die wunderschöne Welt von Outcast 2 auch aus der Luft bewundern.

Zwar wird es euch diesmal erspart, die Sprache der Talaner wie im Vorgänger erst langwierig zu lernen. Trotzdem stoßt ihr in den Siedlungen und Palästen Adelphas noch immer auf viele fremdartige Gebräuche, kulturelle Eigenheiten und versteckte Geheimnisse. Diese machen Outcast 2 zu einem Fest für all jene, die mal wieder eine wirklich einzigartige Welt erkunden möchten, welche sie nicht schon mal so ähnlich in irgendeiner anderen Spielereihe erlebt haben.

Neben der Erkundung der Open World bietet das Gameplay von Outcast: A New Beginning schnelle Action: Dank seiner Kampfausbildung kann Cutter Slate hervorragend mit Pistole und Sturmgewehr umgehen, außerdem steht ihm ein außerirdischer Energieschild zur Verfügung, um feindliche Attacken zu blockieren. Das Jetpack dient euch zudem dazu, schnell auszuweichen oder Feinde von oben zu überraschen.

Wer noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden will, sollte auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: