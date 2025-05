Open-World-Hit im Angebot: Wunderschönes PS5-Spiel aus 2024 jetzt mit Season Pass 80€ günstiger schnappen!

Allein aufgrund der Schönheit der Planeten lohnt sich ein Blick auf dieses Open-World-Spiel für PS5 und Xbox Series schon.

Gerade könnt ihr euch eines der größten Open-World-Spiele des Jahres 2024 günstig im Angebot sichern. Die Gold Edition für PS5, die neben dem Hauptspiel auch den Season Pass im Wert von 39,99€ beinhaltet, bekommt ihr jetzt bei MediaMarkt gut 66 Prozent günstiger, was einen Rabatt von eindrucksvollen 80€ im Vergleich zum UVP bedeutet. Hier findet ihr den Deal:

Alternativ könnt ihr euch genauso günstig auch die Version für Xbox Series X schnappen. Zur Dauer der Deals macht MediaMarkt keine Angaben, die Preise können sich also jederzeit wieder ändern.

Open-World-Hit aus 2024: Ein eigenes Raumschiff und wunderschöne Planeten

1:13 Star Wars Outlaws' 2. DLC hat einen Release-Termin - Im Mai kämpft Kay gegen Piraten

Autoplay

Die Rede ist von Star Wars Outlaws. In Ubisofts großem Open-World-Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle der Gaunerin Kay und erkundet mit ihr und eurem Speederbike fünf verschiedene, wunderschöne Planeten, die jede Menge Star-Wars-Atmosphäre verströmen. Kay plant einen großen Coup, für den sie jedoch die Unterstützung mächtiger Verbrechersyndikate braucht. Deshalb muss sie erst mal an ihrem Ruf arbeiten, indem sie Aufträge erfüllt.

Zwischen den Planeten reist ihr mit eurem eigenen Raumschiff hin und her, wobei ihr euch Kämpfe im Weltall liefern könnt. Der größte Teil von Star Wars Outlaws spielt aber am Boden. Hier besteht das Gameplay zumeist aus Schleichen und Third-Person-Shooter-Action. Kay verlässt sich dabei auf ihren vielseitig aufrüstbaren Blaster, kann sich aber auch der Waffen von Feinden bedienen. Ihr tierischer Begleiter namens Nix hilft ihr sogar, indem er Gegnern die Waffen stiehlt.

Lohnt sich die Gold Edition?

Die zweite große Erweiterung für Star Wars Outlaws namens "A Pirate's Fortune" erscheint am 15. Mai.

Theoretisch könnt ihr Star Wars Outlaws auch in der normalen Version günstiger bekommen. Da der Unterschied zur Gold Edition nur 5€ beträgt, raten wir euch aber, gleich zu dieser zu greifen. Schließlich kostet der hier enthaltene Season Pass normalerweise allein schon 39,99€, also genauso viel, wie ihr jetzt für die gesamte Gold Edition zahlt.

Der Season Pass beinhaltet die beiden umfangreichen Erweiterungen „Wild Card“ und „A Pirate’s Fortune“ (Release: 15. Mai), die euch neue Regionen und Quests sowie natürlich jeweils eine neue Geschichte liefern. In der einen trefft ihr auf Lando Calrissian, in der anderen tut ihr euch mit der Piratenveteranin Hondo Ohnaka zusammen. Außerdem bekommt ihr noch die Bonusmission „Jabbas Schachzug“ und verschiedene In-Game-Gegenstände mitgeliefert.