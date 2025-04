Eigentlich war der Release des zweiten Story-DLCs 'A Pirate's Fortune' dank eines Leaks kein großes Geheimnis mehr. Mit der offiziellen Veröffentlichung des Enthüllungs-Trailes wissen wir es aber nun ganz sicher: Am 15. Mai 2025 erscheint das nächste Story-Pack für Star Wars Outlaws.

In dem DLC verschlägt es Kay und Nix in das Khepi-System. Dort warten neue Belohnungen, aber eben auch Piraten, darunter Hondo Ohnaka, den Fans aus Star Wars: The Clone Wars bereits kennen dürften. Mit der Miyuki Trade League ist zudem eine neue Fraktion dabei, mit der wir uns gut stellen können, wenn wir ihre Boni erhalten wollen.

Auch wer den DLC nicht besitzt, wird am 15. Mai neue kosmetische Gratis-Inhalte für Nix, den Speeder und die Trailblazer erhalten. Die findet ihr dann in der Lieferkiste in eurem Schiff.