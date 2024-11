Open-World-Hit für PS5 im Angebot: Das beste Exklusivspiel aus 2023 gibt’s jetzt zum halben Preis!

Einen der größten Open-World-Hits für PS5 gibt es gerade für die Hälfte des UVP im Angebot.

Update: Leider war Spider-Man 2 bei Amazon unmittelbar nach Veröffentlichung unseres Artikels bereits ausverkauft. Ihr könnt den Deal allerdings alternativ noch hier bei Euronics finden:

Spider-Man 1 und Spider-Man: Miles Morales bekommt ihr momentan noch immer bei Amazon günstiger:

Vielleicht sorgt Amazon ja auch bei Spider-Man 2 nochmal für Nachschub. Falls ihr lieber dort kaufen möchtet, dann schaut also am besten später erneut vorbei.

Originalmeldung:

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt das beste PS5-Exklusivspiel aus 2023 im Angebot sichern: Den Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man 2, der in unserem Test eindrucksvolle 92 Punkte abgestaubt hat, gibt es jetzt für die Hälfte! Amazon macht jedoch keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft, deshalb kann sich der Preis jederzeit wieder ändern. Hier findet ihr das Angebot:

Neben Spider-Man 2 gibt es übrigens auch Spider-Man: Miles Morales für PS5 sowie das erste Marvel’s Spider-Man für PS4 im Angebot:

Im Fall des ersten Teils solltet ihr allerdings beachten, dass die Lieferung mehrere Monate dauern kann, weil das Spiel derzeit ausverkauft ist. Spider-Man 2 und Spider-Man: Miles Morales sind nach derzeitigem Stand hingegen sofort lieferbar.

Marvel’s Spider-Man 2: Warum der PS5-Hit noch besser ist als der Vorgänger

Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Marvel’s Spider-Man 2 macht so ziemlich alles noch mal eine Stufe besser als der Vorgänger. Das gilt nicht nur für die Grafik, die diesmal von Anfang an darauf optimiert ist, die Power der PS5 auszunutzen. Viele kleine Details sind nun auch auf große Entfernungen wahrnehmbar, was den Blick von Wolkenkratzern auf die Straßen Manhattans noch eindrucksvoller macht.

Auch die Story ist ein gutes Stück spannender als im ersten Teil, noch größer fällt der Fortschritt jedoch bei den Nebenaufgaben aus: Diese waren der größte Kritikpunkt an Marvel’s Spider-Man, weil sie zu repetitiv und simpel waren. Einige davon sind zwar noch immer dabei, aber jetzt bekommt ihr zusätzlich abwechslungsreiche Nebenmissionen und coole neue Ideen wie Drohnenverfolgungsjagden.

Spider-Man 2: Ein Mal quer durch Manhatten mit der Kamera

Die Spielwelt ist ebenfalls größer, mit Queens und Brooklyn sind zwei neue Stadtteile dazugekommen. Die riesigen Ausmaße der Open World haben wir im Test nicht zuletzt deshalb als Gewinn empfunden, da es nach wie vor schlicht eine Menge Spaß macht, sich durch die Stadt zu bewegen, indem man von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingt oder mit dem Wingsuit durch die Straßenschluchten gleitet.

Das Kampfsystem mit seinen temporeichen und schick inszenierten Prügeleien hat sich zwar im Kern nicht verändert. Peter und Miles haben aber neue, über Skilltrees nach und nach freischaltbare Spezialfähigkeiten bekommen, die mehr Komplexität bringen und dafür sorgen, dass sich die beiden Helden völlig unterschiedlich spielen. Außerdem können wir jetzt Angriffe parieren, was vor allem Duelle gegen besonders starke Feinde spannender macht.

