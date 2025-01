Open-World-Hit für PS5 im Angebot: Eines der ganz großen Exklusivspiele gibt's jetzt zum halben Preis!

Wer moderne, urbane Open-World-Spiele liebt, sollte diesen PS5-Hit unbedingt mal ausprobieren.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen großen Open-World-Hit für PS5 im Angebot schnappen. Das Exklusivspiel ist im Vergleich zum UVP um 50 Prozent reduziert, was dem günstigsten Preis aller Zeiten im PlayStation Store entspricht, nur dass ihr bei Amazon eben die weiterverkaufbare Disc-Version bekommt. Amazon verrät allerdings nicht, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis könnte also jederzeit wieder steigen.

Open-World-Spiel für PS5 im Angebot: Das bietet der Exklusivhit

Es geht um Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ein Spin-off, das zwischen Teil 1 und Teil 2 der Open-World-Reihe erschienen ist. Während der erste Teil noch in der PS4-Ära erschienen ist, nutzt Miles Morales bereits die technischen Möglichkeiten der PS5 aus, weshalb ihr realistische Lichtspiegelungen durch Raytracing genießen und beim Blick von den Wolkenkratzern hinunter auf die Straßen Manhattans selbst kleine Details erkennen könnt.

Wie der Name schon sagt, schlüpft ihr diesmal in die Haut von Miles Morales, der gewissermaßen die Urlaubsvertretung für Peter Parker übernimmt und in New York für Ordnung sorgen muss. Miles bringt neue, eigene Fähigkeiten mit, darunter etwa Elektroangriffe und die Möglichkeit, sich kurzzeitig unsichtbar zu machen. Dadurch stehen euch in den Missionen ganz verschiedene Taktiken offen.

Das winterliche New York von Spider-Man: Miles Morales hat seinen ganz eigenen optischen Charme.

Obwohl mit Spider-Man 2 inzwischen ein hervorragender Nachfolger erschienen ist, der euch sowohl Peter Parker als auch Miles Morales spielen lässt, lohnt es sich noch immer, das Spin-off nachzuholen, da es seine ganz eigene, toll inszenierte und oft sogar rührende Geschichte mitbringt. Außerdem bietet das winterliche, in weiten Teilen schneebedeckte New York eine ganz eigene Atmosphäre im Vergleich zu den beiden anderen Spielen.

Abgesehen davon bietet Spider-Man: Miles Morales natürlich wieder all die Qualität, die schon den ersten Teil zu einem fantastischen Open-World-Spiel gemacht haben. Allein schon das fantastische Geschwindigkeitsgefühl, wenn man sich in Manhattan von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingt, ist ein Erlebnis, das sich Superhelden-Fans auf keinen Fall entgehen lassen sollten.