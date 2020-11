von Jonas Gössling,

06.11.2020 18:15 Uhr

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ist kein richtiger Nachfolger, sondern ein Zwischenspiel, das am 12. November 2020 für die PlayStation 4 und am 19. November zum Launch der PlayStation 5 erscheint. Wir schlüpfen einmal mehr in die Rolle des Netzschwingers - nur verbirgt sich unter dem Dress dieses Mal der titelgebende Miles. Ist also alles beim Alten?

Im Test klären wir, wie sich das neue Open-World-Abenteuer weiterentwickelt hat, wie lange es unterhält und wie sehr es von der neuen Hardware-Power der PlayStation 5 profitiert. So viel sei verraten: Der neue Held im Strampler übertrifft das Original in einigen Aspekten sogar, läuft aber auch in dieselben Stolpersteine.