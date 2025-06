Open-World-Meilenstein für PS5: Eine der faszinierendsten Spielwelten der letzten 10 Jahre gibt's jetzt im Top-Angebot!

Die Welt dieses Open-World-Spiels hat nicht nur hübsche Landschaften, sondern auch faszinierende Kreaturen und spannende Geheimnisse zu bieten.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen großen Open-World-Hit für PS5 im Top-Angebot sichern. Das erst im Oktober 2024 erschienene First-Party-Spiel, das euch in eine der faszinierendsten und hübschesten Spielwelten überhaupt entführt, bekommt ihr jetzt schon zum Schnäppchenpreis von nur 19,99€! Dieser Link bringt euch zum Deal:

Das Angebot ist übrigens nur eines von vielen PS5-Spielen, die bei Amazon gerade stark reduziert sind. Durch die Days of Play gibt es nämlich nicht nur weitere große First-Party-Hits, sondern auch Hardware wie den DualSense PS5-Controller günstiger. Weitere Deals findet ihr hier:

Das bietet der PS5-Hit: Eine wunderschöne Open World in ihrer besten Version

2:18 Horizon Zero Dawn: So gut sieht das PS5-Remaster aus

Autoplay

Es geht hier um die Remastered-Version von Horizon Zero Dawn, welche den ursprünglich für PS4 erschienenen Megahit grafisch ungefähr auf das Niveau des Nachfolgers Horizon Forbidden West hebt. Neben 4K-Auflösung, besseren Texturen und neuen Lichteffekten wird euch aber auch verbesserter Sound mit Raumklang und neu vertonten Dialogen geboten.

Inhaltlich bietet die Neuauflage ebenfalls mehr als das Original: Neben dem Hauptspiel ist auch die umfangreiche Erweiterung The Frozen Wilds enthalten, welche euch in ein neues, eisiges Gebiet schickt, und es werden verschiedene Pakete mit zusätzlichen In-Game-Inhalten mitgeliefert. Veteranen, die Horizon Zero Dawn auf PS5 zum zweiten Mal durchspielen und dabei nach einer Herausforderung suchen, können den alten Spielstand importieren und direkt ins neue New Game+ starten.

Ansonsten bietet die Neuauflage natürlich all die Qualitäten, die schon bei der PS4-Version für Begeisterung gesorgt haben. An erster Stelle steht dabei die faszinierende, von riesigen Robotern in der Gestalt von Dinosauriern bevölkerte Spielwelt. Die spannenden Kämpfe gegen die toll animierten künstlichen Tiere sind den derzeitigen Preis allein schon wert, doch wir stoßen auch noch auf geheimnisvolle Ruinen einer alten Zivilisation, die für packende Atmosphäre sorgen.

Horizon Zero Dawn Remastered: Pfeil und Bogen sind treue Begleiter im Kampf gegen die Roboterwesen.

Während diese alte Zivilisation technisch hoch entwickelt war, muss sich die Protagonistin Aloy zunächst mit simplen Nahkampfwaffen sowie mit Pfeil und Bogen gegen die Roboter-Dinos wehren. Oft sind Schleichen und Überfälle aus dem Hinterhalt deshalb klüger als Frontalangriffe. Mit der Zeit bekommen wir jedoch neue Fähigkeiten und bessere Ausrüstung, wodurch wir manche Roboter sogar unserem Willen unterwerfen und auf ihnen reiten können.

Alles in allem hat Horizon Zero Dawn bis heute nichts von seiner Faszination verloren, auch wenn mit Horizon: Forbidden West (das es bei Amazon gerade ebenfalls günstiger gibt) bereits ein Nachfolger erschienen ist. Falls ihr noch keinen der beiden Teile gespielt habt, raten wir euch, unbedingt mit Horizon Zero Dawn anzufangen, da ihr euch ansonsten den Spaß an der Enträtselung der Mysterien der Spielwelt verderbt.