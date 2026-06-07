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Open-World-Rollenspiel aus 2026: Dieses finstere Action-RPG gibt's jetzt schon im Top-Angebot!

Ein erst Anfang 2026 erschienenes Open-World-Rollenspiel könnt ihr euch jetzt schon günstig schnappen, das postapokalyptische Soulslike-RPG gibt's jetzt für PS5 im Top-Angebot.

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GamePro Deals
07.06.2026 | 08:31 Uhr


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Dieses Action-Rollenspiel aus 2026 entführt euch in eine postapokalyptische Welt. Dieses Action-Rollenspiel aus 2026 entführt euch in eine postapokalyptische Welt.

Ein großes, düsteres Action-Rollenspiel für PS5, das erst Anfang des Jahres erschienen ist, könnt ihr euch gerade günstig im Angebot schnappen: Auf das Soulslike mit postapokalyptischem Szenario bekommt ihr bei Amazon jetzt bereits 30€ Rabatt, womit der Händler deutlich günstiger ist als der PlayStation Store, obwohl es das Spiel dort momentan ebenfalls im Sonderangebot gibt. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

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Übrigens könnt ihr bei Amazon durch die Days of Play bis zum 10. Juni noch viele weitere große PS5-Hits im Angebot abstauben, darunter beispielsweise Ghost of Yotei, Horizon Forbidden West und Stellar Blade. Die Übersicht über die PS5-Deals findet ihr hier:

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Zwischen Postapokalypse und Vergangenheit: Das ist das Soulslike-Rollenspiel für PS5!

So düster wie hier sieht Code Vein 2 nicht immer aus. Durch die Zeitreise-Mechanik könnt ihr die Welt auch in einem heileren Zustand erleben. So düster wie hier sieht Code Vein 2 nicht immer aus. Durch die Zeitreise-Mechanik könnt ihr die Welt auch in einem heileren Zustand erleben.

Wir sprechen von Code Vein 2, dem Nachfolger des Vampir-Soulslikes aus 2019, das damals ein überraschend großer Erfolg war und sich millionenfach verkauft hat. Der zweite Teil ist zwar noch immer ein Vampir-Soulslike, macht jedoch eine Menge anders als der Vorgänger und erzählt eine völlig neue Geschichte. Wir befinden uns in einer Welt, in der Menschen und Vampire lange Zeit friedlich zusammengelebt haben, bis sich letztere plötzlich in Monster verwandelten.

Soulslike-Rollenspiel aus 2026 schon jetzt günstiger schnappen!

Resultat dieser Verwandlung war der Untergang der ganzen Gesellschaft. Wir befinden uns nun also in einer postapokalyptischen Welt, von der aus wir allerdings in die Vergangenheit reisen, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Im Gegensatz zum linearen Vorgänger dürfen wir dabei eine große Open World erkunden – oder im Grunde sogar zwei, denn wir wechseln ständig zwischen der trostlosen Gegenwart und der vergleichsweise glanzvollen Vergangenheit hin und her.

Video starten 2:20 Code Vein 2: Sequel des "Anime-Dark Souls" im Trailer

Spielerisch wird im Kern ganz soulslike-typisch vor allem auf Nahkämpfe und fordernde Bosse gesetzt, allerdings mit ein paar Besonderheiten. So könnt ihr etwa entscheiden, ob ihr mit KI-Begleitern losziehen oder lieber allein kämpfen wollt, was beides Vor- und Nachteile hat. Außerdem könnt ihr euren Gegnern das Blut aussaugen und dessen Kraft für besonders effektvolle Spezialangriffe nutzen. Sogenannte Blutcodes schaffen dabei Raum für Experimente mit verschiedenen Skills.

Insgesamt ist Code Vein 2 zwar kein perfektes Soulslike-Rollenspiel, was nicht zuletzt an der schwankenden Qualität der Welt liegt: Während manche Gebiete toll inszeniert sind und packende Abenteuer bieten, wirken andere wie Füllmaterial. Trotzdem wird euch hier dank Zeitreisen, Vampiren und coolen Gameplay-Ideen ein einzigartiges Soulslike-Erlebnis geliefert, dessen starke Abschnitte es wert sind, die schwächeren Momente durchzustehen.

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