Open-World-Hit für Switch: Dieses riesige Rollenspiel könnte einer der besten Exklusivtitel 2025 werden!

Die Open World dieses Rollenspiel-Hits ist nicht nur riesengroß, sondern hat auch viel zu bieten.

Der Misserfolg der Wii U hat dafür gesorgt, dass einige großartige Spiele, die für die Konsole erschienen sind, nie die verdiente Aufmerksamkeit bekommen haben. Zumindest für das riesige Open-World-Rollenspiel Xenoblade Chronicles X könnte sich das jetzt ändern, denn dieses kommt bald in einer verbesserten Definitive Edition auf die Nintendo Switch. Bei Amazon könnt ihr bereits vorbestellen:

Release-Termin ist der 20. März 2025. Wie üblich bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr als Vorbesteller automatisch weniger.

Xenoblade Chronicles X: Erkundet einen riesigen Planeten voller fremdartigem Leben!

2:29 Xenoblade Chronicles X bekommt einen Switch-Port - komplette Reihe ist bald auf der Konsole spielbar

Xenoblade Chronicles X ist eines der besten Open-World-Rollenspiele seiner Generation und hat in unserem GamePro-Test der Original-Version stolze 90 Punkte abgestaubt. Gründe für unsere Begeisterung waren unter anderem das motivierende Fortschrittssystem mit acht verschiedenen Klassen, zwischen denen man wechseln kann, und das komplexe Kampfsystem mit zahlreichen Skills und den Mechs, die man erst nach einiger Zeit freischaltet.

Zwar verbringen wir die meiste Zeit draußen mit der Erkundung des fremden Planeten, der Schutz der Kolonie New Los Angeles hat aber stets oberste Priorität.

Vor allem fasziniert Xenoblade Chronicles X aber durch seine gigantische Spielwelt, die rund

zehnmal so groß ist wie jene von The Elder Scrolls V: Skyrim und dennoch voller Details und Leben steckt: Ihr erkundet den fremden Planeten Mira, der auf fünf verschiedenen Kontinenten wunderschöne Landschaften sowie eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt und unzählige Geheimnisse bietet. Eure Aufgabe ist es, hier beim Aufbau einer Kolonie namens New L.A. zu helfen.

Obwohl die Kampagne in erster Linie auf Singleplayer ausgelegt ist, könnt ihr übrigens nicht nur alleine spielen, sondern euch online zusammenschließen und mit Squads von bis zu 32 Personen in eurer eigenen Spielwelt oder in der Welt anderer Spieler*innen für Ordnung sorgen.

Was ist neu an der Xenoblade Chronicles X Definitive Edition?

Auf der Switch soll die ohnehin schon schicke Spielwelt von Xenoblade Chronicles X noch schöner werden.

Natürlich bringt die Definitive Edition für Nintendo Switch einige Verbesserungen mit. Vor allem die Grafik soll noch ein gutes Stück hübscher sein, wobei schon das Original für seine Zeit atemberaubend schön war und sich noch immer sehen lassen kann. Das neue Xenoblade Chronicles X soll aber nicht nur technisch überarbeitet, sondern auch inhaltlich erweitert werden und über ganz neue Story-Elemente verfügen. Was genau das bedeutet, hat Nintendo allerdings noch nicht verraten.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere spannende Neuerscheinungen und günstige Sonderangebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: