Open-World-Rollenspiel für PS5 im Angebot: Holt euch dieses Meisterwerk jetzt in seiner besten Version!

Zukunft statt Fantasy: Die Spielwelt ist einer der großen Stärken dieses Open-World-Hits für PS5.

Bei MediaMarkt gibt es gerade eine Menge PS5-Spiele im Angebot. Neben zahlreichen Exklusivhits ist darunter auch ein großes Open-World-Rollenspiel, das zum Release noch einige Macken hatte, sich inzwischen aber zu einem echten Meisterwerk des Genres entwickelt hat. Jetzt bekommt ihr den RPG-Hit in der über 100 Stunden Spielzeit bietenden Ultimate Edition für PS5 im Angebot:

Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr diese Version des RPG-Hits derzeit nirgendwo günstiger als bei MediaMarkt, nur bei Saturn findet ihr das Spiel genauso günstig. Beide Shops machen keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist.

Das bietet der Rollenspiel-Hit für PS5 in seiner Ultimate Edition

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Es geht hier um Cyberpunk 2077, das ihr jetzt in der Ultimate Edition günstig abstauben könnt. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch die im letzten Jahr erschienene und enorm umfangreiche Erweiterung Phantom Liberty, welche nicht nur eine neue Geschichte in Form eines Agenten-Thrillers, sondern auch einen neuen Stadtteil namens Dogtown und natürlich neue Waffen und Nebenquests liefert. Insgesamt bekommt ihr hier etwa 25 bis 35 Stunden zusätzliche Spielzeit.

Selbstverständlich hat auch schon das Hauptspiel eine Menge zu bieten. Cyberpunk 2077 ist ein großes Open-World-Rollenspiel, das von CD Projekt (The Witcher) stammt und euch in die dystopische Metropole Night City entführt. Die atmosphärische, detailreich gestaltete Spielwelt, die nicht selten an den Filmklassiker Blade Runner erinnert, ist eines der größten Highlights des Spiels, zumal ihr durch die erwachsenen, schonungslosen Geschichten Leben eingehaucht wird.

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Spielerisch handelt es sich um ein Action-RPG mit Egoperspektive, das ihr im Grunde wie einen First Person Shooter spielen könnt. Rohe Gewalt ist allerdings nicht immer die beste Lösung, nicht ohne Grund stehen euch in den Quests stets verschiedene Vorgehensweisen offen, etwa Schleichen, Überredungskünste oder Hacking. Das weckt angenehme, nostalgische Erinnerungen an das erste Deus Ex.

Weniger gut gelungen war der technische Zustand zum Release des Spiels, für den Cyberpunk 2077 damals zurecht eine Menge Kritik einstecken musste. Seither gab es allerdings viele große Patches, welche die technischen Fehler ausgebessert haben, und spätestens seit dem großen Update, das gemeinsam mit Phantom Liberty erschienen ist, ist Cyberpunk 2077 endlich das Rollenspiel-Meisterwerk, das es immer hätte sein sollen. Es gibt also keinen Grund mehr, jetzt zum günstigen Preis nicht zuzugreifen.