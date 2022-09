Open World Sale: Jetzt große Spiele zum kleinen Preis im Xbox Store sichern

Der Xbox Store hat einen neuen Sale mit Spielen für Xbox One und Xbox Series gestartet. Die Auswahl ist mit 62 Angeboten nicht wahnsinnig groß, dafür sind die Spiele um so umfangreicher und bieten große, mehr oder weniger offene Spielwelten. In den meisten Fällen handelt es sich um aufwendig produzierte, wenn auch teils schon etwas ältere AAA-Spiele, der eine oder andere Indie-Geheimtipp hat sich aber auch eingeschlichen.

Der Xbox Store wirbt seltsamerweise nur mit „Bis zu 70 %“, tatsächlich haben wir aber Deals mit bis zu 90 Prozent Rabatt gefunden. Vor allem bei älteren Spielen könnt ihr für nur ein paar Euro viele Stunden Spielspaß bekommen. Hier eine Auswahl:

Die Deals des Open World Sales sind noch zehn Tage lang gültig. Daneben bekommt ihr im Xbox Store gerade aber auch noch viele weitere Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger. Insgesamt gibt es mehr als 300 Angebote, darunter beispielsweise hochkarätige Shooter wie Call of Duty: Black Ops Cold War oder Metro Exodus. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

1. Monat Xbox Game Pass Ultimate für nur 1€ holen

Zum Teil sind die Spiele des Open World Sales auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der sowohl den Game Pass für Konsole und PC als auch EA Play und zudem Xbox Live Gold enthält, bekommt ihr aktuell für nur einen Euro. Möglicherweise ist das also der bessere Deal, falls ihr das betreffende Spiel sowieso nur schnell mal durchspielen wollt:

Denkt aber daran, dass sich das Probeabo automatisch zum Normalpreis von 12,99€ verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf des Monats kündigt.