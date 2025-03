Open-World-Shooter für PS5 im Angebot: Allein die traumhaft schöne Spielwelt ist diesen Schnäppchenpreis schon wert!

Wenn ihr reichlich Action in einer wunderschönen Spielwelt wollt, werdet ihr mit diesem Open-World-Shooter für PS5 hervorragend bedient.

Bei Amazon laufen derzeit die Frühlingsangebote, die neben hunderttausenden anderen Deals auch eine Menge Schnäppchen aus dem Gaming-Bereich liefern. Mit dabei sind natürlich viele PS5-Spiele, darunter ein großer Open-World-Shooter mit einer traumhaft schönen Spielwelt, den ihr jetzt für einen Bruchteil seines ursprünglichen Preises abstauben könnt. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Günstiger als jetzt gab es den AAA-Titel, der euch auf einen fremden Planeten schickt, laut Vergleichsplattformen für PS5 noch nie. Falls er trotzdem nicht das Richtige für euch sein sollte, haben wir hier noch ein paar weitere PS5-Angebote aus dem Amazon-Sale für euch:

PS5-Shooter auf fremdem Planeten: Das bietet das schicke Open-World-Spiel

Zum aktuellen Preis lohnt sich das Open-World-Spiel Avatar: Frontiers of Pandora schon für den Anblick solcher Landschaften.

Es geht hier um Avatar. Frontiers of Pandora. Ubisofts auf den Kino-Blockbustern basierender Open-World-Shooter erinnert zwar spielerisch an die Far-Cry-Reihe, hat aber einiges zu bieten, was man dort nicht findet. Zuallererst ist dabei natürlich der wunderschöne Planet Pandora zu nennen, der nicht nur durch seine eindrucksvollen Landschaften mit skurrilen Felsformationen, sondern auch durch seine reichhaltige, mit viel Liebe zum Detail umgesetzte Flora und Fauna eine Menge fürs Auge bietet.

Die Schönheit der fremden Welt können wir besonders von den Rücken der riesigen Flugtiere namens Ikran aus genießen, mit denen wir über die dichten Wälder sausen. Auch sonst haben wir einige Möglichkeiten und Fähigkeiten, über die ein gewöhnlicher Shooter-Protagonist nicht verfügt. Schließlich spielen wir einen rund drei Meter großen Na’vi, der jedoch als Kind entführt wurde und von den Menschen ein militärisches Training bekommen hat.

Das bedeutet, dass wir sowohl Menschen- als auch Na’vi-Waffen einsetzen können und zudem schneller, stärker und geschickter sind als von anderen Shootern gewohnt. So können wir unter anderem blitzschnell auf Bäume klettern, uns von dort aus einen Überblick über die Lage verschaffen und unsere Feinde von oben überraschen.

All das ändert zwar nichts daran, dass Avatar: Frontiers of Pandora im Kern ein typisches Open-World-Spiel aus dem Hause Ubisoft ist. Falls ihr jedoch gerade darauf mal wieder Lust habt und ein Far Cry mit frischem Setting und ein paar einzigartigen Gameplay-Kniffen attraktiv für euch klingt, dann wird sich der Kauf bestimmt lohnen, vor allem zum aktuellen Schnäppchenpreis im Amazon-Sale: