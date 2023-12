Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Nach Jahren der Verschiebung ist Avatar: Frontiers of Pandora endlich erschienen - und Fabiano hat es getestet! Ubisoft hat hier eine beeindruckende Open World geschaffen, in der man sich einfach nur verlieren möchte. Aber ein Faktor zieht das Spiel ordentlich nach unten - was das ist, erfahrt ihr im Video.



Unser Test zu Avatar: Frontiers of Pandora

Was haltet ihr von Avatar? Reizt euch der Abstecher nach Pandora? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und wie würdet ihr Na' vi aussprechen?