Open-World-Spiel im Angebot: Diesen PS5-Geheimtipp aus 2024 gibt’s schon jetzt zum halben Preis

Das Open-World-Spiel Sand Land bietet nicht nur hübsche Landschaften, sondern auch viele Fahrzeuge und schräge Ideen. Für PS5 bekommt ihr es jetzt günstig.

Mit Sand Land ist erst Ende April 2024 ein ungewöhnliches Open-World-Spiel erschienen, das auf einer Vorlage des kürzlich verstorbenen Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama basiert. Das abgedrehte Action-Rollenspiel, das zum Release noch 69,99€ gekostet hat, bekommt ihr bei Amazon gut drei Monate später in der PS5-Version bereits für die Hälfte des ursprünglichen Preises und somit laut Vergleichsplattformen günstig wie nie:

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei MediaMarkt. Beide Händler machen keine Angaben dazu, wie lange es gültig ist.

Sand Land: Ein schräges Open-World-Spiel mit Panzer

9:06 Open World-Action vom Dragon Ball-Schöpfer: Sand Land im Test

Sand Land ist ein Action-Rollenspiel mit Open World, das in einer postapokalyptischen, ausgetrockneten Welt spielt, die ein wenig an Mad Max erinnert. Allerdings setzt Sand Land viel mehr auf schrägen Humor als auf ernsthafte Endzeit-Stimmung. Ihr spielt den Dämonenprinzen Beelzebub, der gemeinsam mit seinen Freunden auf der Suche nach Wasser ist. Dabei stoßt ihr auch auf etwas grünere Landschaften.

Beelzebub ist ein starker Nahkämpfer und kann kann mit Kombos und Spezialattacken haufenweise Gegner plätten. Hin und wieder gibt es auch mal eine Jump&Run-Passage oder sogar eine Schleichmission, zumeist wird aber auf Gegner eingeprügelt, wenn ihr Beelzebub direkt steuert.

Es gibt auch ein paar grünere Landschaften in Sand Land. Auch dort seid ihr zumeist mit dem Panzer oder anderen Fahrzeugen unterwegs.

Allerdings seid ihr eher selten zu Fuß unterwegs. Den Großteil des Spiels über fahrt und kämpft ihr in Beelzebubs Panzer, den ihr mit der Zeit immer weiter aufrüstet. Daneben gibt es noch viele verschiedene Mechs, die ihr in der Spielwelt findet und sammelt. Diese erlauben mit ihren speziellen Eigenschaften ganz unterschiedliche Kampfstile. Daneben sorgen euer schnelles Motorrad und weitere Fahrzeuge dafür, dass ihr kaum einen Fuß auf den Sand setzen müsst.

Während sich die Story in der ersten Hälfte des Spiels sehr eng an die Manga-Vorlage hält, nimmt sich die zweite Hälfte einige Freiheiten und erzählt eine neue und etwas andere, aber sehr gelungene Geschichte, der man anmerkt, dass Toriyama selbst an der Entwicklung des Spiels beteiligt war. Für Fans der Manga- und Anime-Legende ist das Sand Land-Videospiel schon deshalb ein Muss.

