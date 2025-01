Open-World-Spiel für PS5 im Angebot: Diese hübsche Postapokalypse habt ihr 2024 bestimmt verpasst!

Dieses Open-World-Spiel für PS5 und PS4 hat weit mehr zu bieten als nur seine hübschen Wüstenlandschaften.

Lust darauf, eine große, postapokalyptische Spielwelt mit Panzern, Mechs und Dämonen zu erforschen? Dann könnt ihr gerade ein 2024 erschienenes Open-World-Spiel für PS5 und PS4 günstig im Angebot abstauben. Wir empfehlen euch übrigens, zur günstigeren PS4-Version des Spiels zu greifen, denn diese enthält ein kostenloses Upgrade auf die hübschere PS5-Fassung:

Theoretisch findet ihr das Angebot übrigens auch bei Amazon, allerdings sind dort laut Angaben auf der Shopseite nur noch wenige Exemplare verfügbar, sodass es schon sehr bald ausverkauft sein dürfte.

Open-World-Spiel für PS5 & PS4: Mit dem Panzer durch die Wüste

Die Open World von Sand Land erkundet ihr zumeist mit dem Panzer, es gibt aber noch viele weitere Fahrzeuge.

Es geht um Sand Land, ein Action-Rollenspiel aus 2024, das auf einem Manga des kurz vor Release des Spiels verstorbenen Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama basiert und schrägen Humor mit Endzeit-Atmosphäre verknüpft. Als Dämonenprinz Beelzebub erkundet ihr eine postapokalyptische Wüsten-Open-World und macht euch auf die Suche nach dem letzten verbliebenen Wasser. Später stoßt ihr dabei auch auf grünere Regionen.

Zumeist seid ihr mit teils schwer bewaffneten Fahrzeugen unterwegs. Am wichtigsten ist dabei euer treuer Panzer, auf dessen Feuerkraft ihr oftmals angewiesen seid. Im Spielverlauf sammelt ihr jedoch auch verschiedene Kampf-Mechs, die euch mit ihren verschiedenen Waffen und Fähigkeiten eine Menge taktischen Möglichkeiten öffnen. Daneben könnt ihr noch mit zahlreichen weiteren Vehikeln wie etwa mit dem Motorrad über die Dünen rasen.

9:06 Open World-Action vom Dragon Ball-Schöpfer: Sand Land im Test

Autoplay

Beelzebub kann allerdings auch mit bloßen Fäusten ordentlich austeilen und mit Kombos und Spezialattacken haufenweise Gegner außer Gefecht setzen. Neben den spaßigen Prügeleien erwarten euch, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, auch noch Jump&Run-Einlagen und kleine Schleich-Missionen, sodass ihr insgesamt eine abwechslungsreiche Gameplay-Mischung bekommt.

Die wahren Highlights von Sand Land sind aber der Humor, die skurrilen, aber oftmals sehr sympathischen Charaktere und die spannende Story, die sich nur in der ersten Hälfte an die Manga-Vorlage hält und später eine ganz neue Geschichte erzählt. Außerdem gibt es in den beiden sehr unterschiedlichen Regionen der Open World mit ihren Ruinen und weiten Landschaften eine Menge zu entdecken. Dafür lohnen sich die 19,99€ im aktuellen Angebot auf jeden Fall: