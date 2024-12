Open-World-Spiel für PS5 im Angebot: Dieser Shooter schickt euch auf einen der schönsten Planeten, die wir je gesehen haben!

Einige der schönsten Landschaften, die wir je in einem Shooter gesehen haben: Dieses Open-World-Spiel für PS5-Spiel gibt's jetzt im Angebot.

Die Weihnachtszeit ist immer eine gute Gelegenheit, mal ein paar der großen Open-World-Spiele nachzuholen, für die man bislang keine Zeit hatte – vor allem dann, wenn man sie gerade günstig im Sonderangebot abstauben kann. Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt beispielsweise einen PS5-Shooter mit riesiger und wunderschöner Spielwelt zum Schnäppchenpreis sichern:

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Da es sich um einen Outlet-Deal handelt, dürfte der Händler schlicht versuchen, seine Restexemplare des Spiels loszuwerden. Dementsprechend könnte es bald ausverkauft sein.

Open-World-Shooter auf einem wunderschönen Planeten

Durch die Flugtiere bewundert ihr die Spielwelt von Avatar: Frontiers of Pandora auch von oben.

Es geht um Avatar: Frontiers of Pandora. Der im Dezember 2023 erschienene Open-World-Shooter aus dem Hause Ubisoft versetzt euch in die Welt der Kinohits von James Cameron. Der fremde Planet Pandora mit seinen dichten Wäldern, weiten grünen Wiesen und bizarren Felsformationen wurde wunderschön umgesetzt und fesselt schon auf den ersten Blick.

Das gilt desto mehr, als ihr die Landschaften auch von oben bewundern dürft, wenn ihr euch auf dem Rücken der riesigen Flugtiere namens Ikran in die Luft schwingt. Aber auch bei den Details hat sich Ubisoft eine Menge Mühe gegeben. Aus der Nähe könnt ihr dadurch eine reiche Tier- und Pflanzenwelt bewundern, von kleinen Tierchen, die schnell in ihr Versteck huschen, bis hin zu gewaltigen, an Dinosaurier erinnernden Kreaturen.

13:23 Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Spielerisch erinnert Avatar: Frontiers of Pandora zwar stark an Far Cry, unter anderem weil ihr einen großen Teil eurer Spielzeit mit dem Einnehmen feindlicher Stützpunkte beschäftigt seid. Trotzdem bietet der Shooter einige Eigenheiten, die nicht zuletzt mit der Hauptfigur zusammenhängen: Ihr spielt nämlich einen Na’vi, der jedoch als Kind von den Menschen entführt wurde und ein militärisches Training bekommen hat.

Dadurch könnt ihr nicht nur die Waffen und Fähigkeiten der Na’vi, sondern auch die Schusswaffen der Menschen einsetzen. Außerdem steuert sich ein rund drei Meter großer und sehr athletischer Na’vi nun mal anders als ein gewöhnlicher Mensch. Ihr seid nicht nur viel schneller, sondern könnt auch hervorragend klettern und in Windeseile Bäume erklimmen, um den Überblick über eure Umgebung zu gewinnen und die schwachen, menschlichen Feinde von oben zu überraschen.

In unserem GamePro-Test hat uns Avatar: Frontiers of Pandora jedenfalls sehr gut gefallen, weshalb wir 81 Punkte vergeben haben. Das Gameplay ist zwar konventionell, funktioniert aber gut. Die schicke Spielwelt hat uns sofort in ihren Bann gezogen und dürfte selbst diejenigen unter euch faszinieren, die keine Fans der Filmvorlagen sind.