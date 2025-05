Open-World-Spiel für PS5 im Top-Angebot: Für 13,99€ ist dieser umstrittene AAA-Titel auf jeden Fall einen Blick wert!

Dieses schicke Open-World-Spiel hat zwar seine Macken, für 13,99€ kann man aber mal einen Blick riskieren.

Gerade könnt ihr euch ein ebenso hübsches wie umstrittenes Open-World-Spiel zum Schnäppchenpreis sichern. Für die PS5-Version des Actionspiels, das euch in eine große Fantasy-Welt entführt und vor allem durch das rasante Kampf- und Bewegungssystem überzeugen kann, zahlt ihr bei MediaMarkt aktuell nur noch 13,99€. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Alternativ könnt ihr das Spiel übrigens gerade auch bei Amazon günstig abstauben. Dort zahlt ihr zwar ein kleines bisschen mehr, könnt euch aber dafür die Steelbook Edition schnappen und bekommt außerdem kostenlosen Versand:

Schicke Welt und rasantes Gameplay: Das bietet das günstige Open-World-Spiel

Optisch machen die Felslandschaften von Forspoken auf jeden Fall einiges her und auch spielerisch hat Forspoken einiges zu bieten. Schlechter sieht es bei Story und Dialogen aus.

Es geht hier um Forspoken, das große Open-World-Spiel von Square Enix, das bei seinem Release in 2023 ziemlich untergegangen ist, obwohl es durchaus so einige Qualitäten hat. Zu diesen gehört vor allem die optische Gestaltung der Spielwelt, die sowohl mit ihren weiten, zerklüfteten Landschaften als auch mit ihren Ruinen, Städten und Dörfern eine Menge zu sehen und zu erforschen bietet.

Die Erkundung macht durch das tolle Bewegungssystem im Parkour-Stil besonders viel Spaß. Die Protagonistin Frey ist durch ihre übermenschlichen Kräfte nämlich nicht nur sehr schnell und kann ausgezeichnet Klettern, sie schwingt sich mit ihrem Enterhaken auch von Felsen zu Felsen oder surft übers Wasser, sodass ihr in halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Spielwelt saust.

18:26 Forspoken - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Autoplay

Auch das Kampfsystem funktioniert hervorragend. Hier nutzt ihr Freys Beweglichkeit, um feindlichen Attacken blitzschnell auszuweichen und eure Feinde mit Angriffen von oben oder von hinten zu überraschen. Außerdem stehen euch eine Vielzahl an Angriffs- und Verteidigungszaubern zur Verfügung, durch die eigene Taktiken entwickeln könnt, um auf die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Gegnertypen zu reagieren.

Warum war Forspoken dann trotz allem kein Erfolg? Daran ist unter anderem die Story schuld, die nach vielversprechendem Anfang viel Leerlauf bietet. Auch die teils peinlich geschriebenen Dialoge und die nicht sehr sympathische Hauptfigur tragen nicht gerade dazu bei, dass man sich richtig in die Spielwelt hineinziehen lassen kann.

Wer also hohe Immersion und eine spannende Handlung will, ist hier falsch. Wenn ihr aber zu denjenigen gehört, denen Story und Dialoge ohnehin nicht so wichtig sind und die stattdessen einfach gutes Gameplay vor einer wirklich hübschen Open-World-Kulisse wollen, dann werdet ihr mit Forspoken zum Preis von 13,99€ durchaus gut bedient.